Ales debate mercado de transporte por aplicativo

A organização dos motoristas de aplicativos por meio do cooperativismo será debatida pela Comissão de Cooperativismo em audiência pública que será realizada em conjunto com a Frente Parlamentar em Defesa dos Motoristas de Aplicativos, nesta terça-feira (11), às 10 horas, no Plenário Rui Barbosa.

Participa da audiência pública o diretor da Cooperativa de Transporte Rodoviário do Espírito Santo (Coopertran), José Aparecido Ferreira, que abordará o modelo de negócios da cooperativa, que trabalha com contratos corporativos e que agora pretende também atuar no mercado de aplicativos de transporte.

O debate contará com a participação de representantes da Organização das Cooperativas Brasileiras no Espírito Santo (OCB/ES), Pedro Scarpin Melhorim, Carlos André Santos de Oliveira, David Duarte Ribeiro, além do presidente da Comissão da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/ES), Creiciano Garcia Paiva.

Representantes de cooperativas de transporte e de plataformas que operam por aplicativos no Espírito Santo também foram convidados para participar da discussão.

O deputado Marcos Mansur (PSDB) preside a Comissão de Cooperativismo, que no passado realizou reuniões para debater a importância do cooperativismo no transporte para o sistema produtivo capixaba. Já a Frente Parlamentar em Defesa dos Motoristas de Aplicativos é presidida por Vandinho Leite (PSDB).