Ales celebra os 467 anos do Município de Serra

Nesta sexta-feira (08), a Assembleia Legislativa celebrou em Sessão Solene os 467 Anos do Município de Serra e o Dia do Serrano. O requerente do evento, deputado Alexandre Xambinho (PSC), destacou o crescimento do município.

“A Serra hoje é o maior município do Espírito Santo. Temos mais de 520 mil habitantes. A cidade que é a maior geradora de emprego do Espírito Santo. Somos uma cidade de 8 mil indústrias. Uma cidade que começou lá atrás na agricultura e se transformou na maior cidade industrial do estado, com 11 polos industriais, o que fez a cidade se transformar na potência que ela é hoje”, afirmou.

O vereador de Serra, Adriano Vasconcelos, concordou e ressaltou ainda a evolução da segurança no município: “Há muitos anos, quem mandava na Serra eram os marajás, quem tinha dinheiro. Os coronéis. Hoje somos referência porque as pessoas acreditaram e ajudaram a combater o crime organizado na Serra. Hoje a cidade é uma potência, acolhedora”.

Rodrigo Sandi Mori, delegado da Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoa de Serra, lembrou a história difícil do município. “Serra sempre foi o mais violento do Espírito Santo no quesito homicídios. Liderou o ranking de 1996 a 2018. Em 2008, foi o mais violento do Brasil”. O delegado conclui destacando os avanços na área: “Desde 2018 nós não somos mais o município mais violento do estado”.

Segundo Mori, a redução de homicídios foi expressiva nos últimos anos. “A Serra, que teve de 350 a 400 homicídios ao ano, termina esse ano com 100. É importante a diminuição da sensação de impunidade. Os homicidas já matam com a certeza de que serão presos. A gente não dá sossego”, concluiu.

Compuseram a Mesa: Maria Clara Mendonça Perim, Promotora de Justiça de Serra; o Tenente-Coronel e Comandante do 6º BPM, Natanael César Côgo; os vereadores de Serra Adriano Vasconcelos e Teílton Valim; Marielene Gomes Almeida, presidente da Federação das Associações de Moradores da Serra; Rodrigo Sandi Mori, delegado da Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoa de Serra e Fábio Saadi Junger, CEO do grupo Emec e presidente da Associação dos Empresários da Serra.

Foram homenageados com placas:

1 – Maria Clara Mendonça Perim

2 – Weverson Valcker Meireles Serra

3 – Fábio Silva Alves

4 – Fabio Saadi Junger

5 – Justino Brunelli Junior

6 – Lais Araújo De Matos

7 – Marilene Gomes Almeida

8 – João Bosco Reis Da Silva

9 – Tenente-Coronel Natanael César Côgo

10 – Rodrigo Augusto Sandi Mori

11 – Ervinio Ferreira Kuster

12 – Yuri De Lima Scardini

13 – Lucia Mara Dos Santos Martins

14 – Anailto Dos Santos

15 – Pedro Gilson Rigo

16 – Alessandro Luciani Bonzano Comper

17 – Enivaldo Dias Pereira

18 – Antônio Sergio Alves Vidigal

19 – Roberto Patrício Dos Reis

20 – Edival Pimentel Miranda

21 – Gracimeri Vieira Soeiro De Castro Gaviorno

22 – Natáxida Cinelli Monteiro

23 – Terezinha Ozória Machado Pimentel

24 – Jonathan De Oliveira Sarmento

25 – Raphael Lucristyan Martins De Freitas

26 – João Batista De Freitas

27 – João Miguel Ribeiro

28 – Luiz Carlos Ramos Da Silva

29 – Eduardo Pinheiro Diolino

30 – Saulo Teixeira Dias.



Fonte: POLÍTICA ES