Ales celebra autonomia da Alfândega do Porto de Vitória

Recriada em 2 de junho de 1993, a Alfândega do Porto de Vitória comemorou os seus 30 anos em sessão solene realizada na Assembleia Legislativa, na noite de segunda-feira (29). O evento foi proposto pelo presidente do Legislativo, deputado Marcelo Santos (Podemos), homenageou 22 pessoas. Um vídeo institucional mostrou o potencial do porto e a ação da Aduaneira.

“A homenagem prestada na Assembleia reflete a satisfação pela luta da manutenção desta autonomia da Alfândega do Porto de Vitória, expressando a sua gratidão pelos que fazem do setor um pilar fundamental no comércio internacional e no estímulo ao desenvolvimento econômico capixaba, responsável pela metade da exportação do País. Pedimos respeito ao Espírito Santo e à autonomia da entidade, impulsionando a economia e fortalecendo os laços com o restante do mundo, que conversa com o Brasil pelo nosso complexo portuário”, afirmou Marcelo Santos.

No final de abril, o presidente da Ales se reuniu com a bancada federal e exportadores capixabas em Brasília, com o intuito de assegurar a autonomia da Alfândega de Vitória. O encontro foi motivado pela possibilidade de mudança dos serviços aduaneiros para outro estado.

Durante a sessão solene, o deputado federal Da Vitória (PP) afirmou que a Alfândega do Porto de Vitória representa o estado capixaba no mercado internacional e destacou os 30 anos de recriação da entidade. “…o Espírito Santo tem a base forte de sua economia no comércio exterior, representando muito em termos de empregos e arrecadação de impostos. Somos um estado pequeno cercado por quatro gigantes e precisamos de uma política de mais atratividade de negócios e mais competitiva”, discursou.

O presidente do Sindiex, Sidemar Acosta, falou sobre a dificuldade em se fazer importação no Espírito Santo e a burocracia no país enfrentada pelos empresários e lembrou o apoio da Aduana, destacando ter orgulho em ‘vender’ o Espírito Santo como o melhor ambiente de negócios.

O delegado da Alfândega do Porto de Vitória, Douglas Costa Koehler, disse que a Alfândega nunca deixou de existir e lamentou esse corte na história ocorrido na década de 60, suprimindo a Alfândega por um período de 25 anos, deixando no Estado uma repartição federal vazia. “Esta situação poderia durar para sempre, mas em 1993 houve a recriação, pondo fim ao que poderia ser contínuo, já que o Estado tem vocação para crescer bastante”, pontuou.

Em nome dos homenageados falou o gerente nacional do Sistema de Gestão de Riscos do Portal Único de Comércio Exterior, Douglas Fonseca Coutinho.

Compuseram a mesa de honra o delegado da Alfândega do Porto de Vitória Douglas Costa Koehler; o capitão de mar e guerra e comandante da Capitania dos Portos Alexsander Moreira dos Anjos; o comandante do Corpo de Bombeiros coronel Alexandre dos Santos Cerqueira; o deputado federal Da Vitória; o presidente do Sindiex, Sidemar Acosta; a juíza do TRE-ES Luciana Mattar Vilela Nemer, o secretário estadual da Fazenda, Marcelo Altoé, o presidente da Fecomércio, Idalberto Luiz Moro, e o presidente do Espírito Santo em Ação, Nailson Dalla Bernardina, além de Wagner Chieppe, também membro dessa organização.

Histórico

A Aduana no Espírito Santo existe desde pelo menos 1550, ano de sua primeira atestação histórica, tendo praticamente a mesma idade do Estado. Desde aquele tempo houve diversas mudanças na estrutura, até que no final dos anos 60 as atividades aduaneiras passaram a fazer parte da Receita Federal, mas como uma divisão dentro das delegacias. Somente em 2 de junho de 1993 houve a recriação da Alfândega como unidade independente, mas ainda dentro da estrutura da Receita Federal. A Alfândega no Espírito Santo é uma das maiores do Brasil em volume de importações e exportações pelo modal marítimo e também em valores totais no comércio exterior.

Honrarias

O presidente Marcelo Santos entregou ao delegado da Alfândega do Porto de Vitória, Douglas Costa Koehler, a Comenda da Ordem do Mérito Domingos Martins, no grau de comendador; e o Título de Cidadania Espírito-Santense aos homenageados Delanne Novaes de Souza (superintendente estadual da Agência Brasileira de Inteligência – ABIN), Douglas Fonseca Coutinho (gerente nacional do Sistema de Gestão de Riscos do Portal Único de Comércio Exterior), Fabrício Betto (chefe da equipe de Alfandegamento da Receita Federal no Porto de Vitória e gerente do Projeto E-Trânsito), Luiz Cláudio Peixoto Lobo (delegado-adjunto da Alfândega do Porto de Vitória) e Patrícia Tavares de Lima (auditora da Receita Federal).

Homenageado com a Comenda Domingos Martins (grau de comendador)

Douglas Costa Koehler

Homenageados com Títulos de Cidadão Espírito-Santense

Delanne Novaes de Souza

Douglas Fonseca Coutinho

Fabrício Betto

Luiz Cláudio Peixoto Lobo

Patrícia Tavares de Lima

Homenageados com certificados

Coronel Alexandre dos Santos Cerqueira

Alexo Recla Ghidetti

Capitão de Mar e Guerra Alexsander Moreira dos Anjos

Cézar Wagner Pinto

Eduardo Augusto Roelke

Fabio Miranda Coradini

Gustavo Oliveira Cardoso

Idalberto Luiz Moro

José Henrique Mauri

Luciana Mattar Vilela Nemer

Marcelo Martins Altoé

Nailson Dalla Bernardina

Rafael Coutinho Soares da Silva

Renato Benezath Cabelino Ribeiro

Rodrigo Penalva de Oliveira

Sidemar Acosta

