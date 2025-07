Ales avança na implantação de Observatório da Violência de gênero

A Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa (Ales) vai reunir nesta terça-feira (08), integrantes dos três Poderes do Estado e representantes da sociedade civil para dar continuidade ao processo de implementação do Observatório da Violência contra a Mulher, coordenado pelo órgão do Legislativo. A reunião será às 9h30 da manhã, no Salão Nobre.

A intenção é preparar uma estrutura que reúna informações diversas, como pesquisas científicas, legislação, dados sobre a violência de gênero e redes de apoio para as vítimas, entre outros aspectos. Tudo em uma plataforma na internet, acessível a todos. Em reuniões anteriores, foram criados grupos de trabalho e os participantes ficaram responsáveis por tarefas específicas.

Agora, neste terceiro encontro, o objetivo é apresentar os resultados da execução das tarefas designadas aos grupos e avançar na formalização das próximas etapas do observatório. Estão convocados para a reunião os mesmos participantes das edições anteriores: representantes das Secretarias de Estado: das Mulheres; dos Direitos Humanos; da Educação; da Saúde; da Segurança Pública; de Assistência e Desenvolvimento Social. Também estiveram presentes representantes do Tribunal de Justiça do Estado; do Tribunal de Contas; do Ministério Público; da Defensoria Pública; da OAB-ES; da Ufes; do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher do Estado do Espírito Santo (Cedimes); e do Fórum Estadual de Mulheres.

A deputada Iriny Lopes, que comanda o órgão, destacou que a iniciativa é fundamental na luta pelos direitos e pela proteção da vida das mulheres capixabas. “O Observatório será uma ferramenta estratégica para monitorar dados, identificar violações e propor políticas públicas mais eficazes. A construção desse espaço tem sido feita com muito diálogo e o compromisso de diversas instituições que se somam nesse esforço. Na reunião desta terça-feira, vamos avançar na definição da missão, dos objetivos e das atribuições de cada entidade envolvida — um passo essencial na construção do Termo de Cooperação, instrumento tão necessário no enfrentamento à violência de gênero explicou a parlamentar.

Fonte: POLÍTICA ES