Ales abre as portas para vacinação

Para incentivar a atualização das cadernetas de vacinação, a Assembleia Legislativa está promovendo, nesta terça-feira (30), ação voltada para os servidores e também para o público externo. Em parceria com a Prefeitura de Vitória, a campanha de vacinação busca oferecer não apenas as vacinas contra influenza (gripe) e Covid-19, mas, também, colocar em dia outros imunizantes. O serviço está disponível até 16 horas.

Também foram disponibilizadas vacinas contra dupla viral (tétano e difteria), febre amarela, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) e hepatite B. Os atendimentos são por ordem de chegada. A ação foi marcada por uma pequena solenidade, que contou com a presença da secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel. Ela destacou a importância de ações semelhantes para facilitar o acesso da população aos imunizantes.

“Podemos destacar duas frentes de trabalho essenciais: a cobertura vacinal, que para nós é traduzida em um apoio muito grande aos estados e aos municípios para as campanhas e para a garantia os insumos; e o combate às fake news, criminalizando essa prática danosa à população”, disse Ethel.

O secretário de Estado de Saúde, Miguel Paulo Duarte Neto, falou também sobre o desafio de aumentar a cobertura vacinal. “Temos o objetivo de alcançar 95% da população. O Espírito Santo é uma referência, com taxas que chegam a 90%. Mas é um trabalho que não pode parar”. A solenidade também contou com a presença da primeira-dama, Maria Virgínia Casagrande.

O 1º secretário da Assembleia Legislativa, deputado estadual João Coser (PT), reforçou a importância da vacinação. “A vacina é uma das mais importantes políticas públicas na área da saúde. Essa parceria é essencial para incentivar as pessoas a colocarem as vacinas em dia, principalmente depois de um enfrentamento tão difícil que tivemos de uma pandemia”, disse. As deputadas Iriny Lopes (PT) e Camila Valadão (Psol) também estiveram na abertura do evento.

Parceria

A ação foi realizada em parceria com a Prefeitura de Vitória, que disponibilizou profissionais para aplicação, registro, triagem e supervisão da campanha. O acesso é realizado por ordem de chegada, na Galeria dos Presidentes, espaço localizado na entrada principal da Casa.

Segundo orientou a coordenadora da Vigilância Epidemiológica da capital, Tatiane Comerio, é preciso documento com CPF ou o Cartão do SUS e também a caderneta de vacinação para verificar as doses necessárias.

Fonte: POLÍTICA ES