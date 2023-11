Alerta vermelho | Espírito Santo recebe aviso de grande perigo devido à onda de calor

Temperaturas devem seguir elevadas no país ao menos até o fim de semana

O Espírito Santo recebeu nesta segunda-feira (13) um aviso meteorológico de grande perigo, classificado na cor vermelha, por conta da onda de calor que atinge os municípios capixabas.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Estado deve registrar temperaturas 5ºC acima da média nos próximos dias, o que pode provocar riscos a saúde.

O alerta emitido pelo Inmet é válido até a manhã de sexta-feira (17), mas pode ser renovado. De acordo com a previsão dos meteorologistas, as temperaturas devem seguir elevadas no país ao menos até o fim de semana.

Por conta do calor, Vitória registrou neste domingo (12) a tarde mais quente do ano. A temperatura máxima registrada na Capital capixaba foi 37,7°C. O recorde anterior, segundo o instituto, era de 37,1°C, registrado em 4 de novembro.

