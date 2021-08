Reprodução: Alto Astral Alerta tendência: os delineados coloridos são a nova aposta das famosas

Ao que tudo indica, bateu saudade dos anos 1980 no mundo da maquiagem! As produções andavam bem minimalistas e neutras até as sombras em tonalidades cobre, vermelhas e alaranjadas bombarem . A partir daí, o olhar foi ganhando cada vez mais cor e nenhum tom ficou de fora das paletas de sombra mais desejadas.

Com a make colorida em alta, outros produtos, até então básicos, também ganharam cor, como foi o caso dos delineadores. Embora o clássico gatinho preto nunca saia de moda , traços mais vibrantes foram marcando presença na beleza das famosas.





Dessa forma, começa um aquecimento para a primavera e, principalmente, o verão no quesito maquiagem. Nessas estações, abusar da cor é quase obrigatório, portanto, é certeza que essa tendência será a grande aposta dos dias quentes.

Para te deixar por dentro do assunto, separamos as principais inspirações de delineado colorido que não saem do olhar de famosas brasileiras. Confira e inspire-se!

Manu Gavassi

Reprodução / Instagram @manugavassi

Dona e proprietária dos delineadores coloridos, sim! A cantora mostrou bastante de sua personalidade durante o reality Big Brother Brasil 20, sempre abusando das cores nas makes e nos looks. O sucesso foi tanto que, ao sair da casa mais vigiada do Brasil, Manu assinou sua própria linha de maquiagem e os produtos são super coloridinhos!

Em geral, a ex-BBB aposta em mais de uma cor para os delineados e combina vários tons, deixando uma beleza mais divertida, vibrante e artística! Além disso, ela investe bastante em desenhos e formas geométricas a hora de delinear.

Agatha Moreira

Reprodução / Instagram @agathaamoreiraa

Prestes a voltar para as telinhas na segunda temporada de Verdades Secretas, Agatha Moreira dá o que falar quando o assunto é estilo. Além dos looks cheio de personalidade, a atriz também aposta em makes super expressivas e marcantes.

Apesar de aderir à tendência do delineado colorido, ela não parou por aí: a cor foi colocado no canto interno dos olhos e bem marcada. Diferentão, né?!

Rayssa Bratillieri

Reprodução / Instagram @rayssabratillieri

Inovadora, a escolha de Rayssa fez seu olhar parecer uma verdadeira obra de arte! Com tons de verde, vermelho e lilás, a atriz contornou os olhos, dando a impressão de um desenho com pontos mais iluminados em branco. Embora colorida, a make não é vibrante e pode ser uma boa pedida até mesmo para ocasiões mais formais e para o dia a dia. Uma cor vai sempre bem, né? Ficou linda!

Vitoria Fiore

Reprodução / Instagram @notthatcliche

A história da blogueira com os delineadores coloridos começou bem antes dessa tendência. Vitoria usava o produto para fazer pequenas flores em volta das espinhas, como uma forma de mudar o ponto de vista sobre a acne.

Usando a maquiagem como uma poderosa ferramenta para a autoestima, ela costuma elaborar makes bastante diferentes e expressivas. Assim, quando o assunto é cor no olhar, seu instagram é uma verdadeira fonte de referência no assunto! Por lá, além de cor, você encontrará bastante autenticidade e criatividade quando o assunto é beleza.

Camila Sawamura

Reprodução / Instagram @camilasawamura

A jornalista, além de ser referência em conteúdos sobre beleza asiática, também é autoridade no assunto delineador colorido. Em seu instagram, os posts são repletos de cores vibrantes nos olhos com desenhos que vão desde os tradicionais gatinhos até traços mais artísticos.