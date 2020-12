Alerta para temporais em várias áreas do Brasil neste sábado

Pixabay Fim da primavera trás pancadas de chuvas para vários estados do país

Neste sábado (19) a alta temperatura e úmidade do ar que cobre o Brasil , formam nuvens carregadas em particamente todos os estados do país. Esse último final de semana da primavera promete chuvas fortes em diversas áreas, fazendo com que os estados entrem em alerta ou em atenção para os níveis de chuva.

Na região Sul, Sudeste e Centro-Oeste, o dia vai ser de muito calor com riscos de pancadas de chuva no final da tarde e a noite. A região Nordeste já está em alerta, mau tempo pode chegar nas cidade do Maranhão e Piauí. A Bahia tem previsão de chuva para todo o dia, mas a região de São Jesus da Lapa não corre esse risco. No sul e em seu litoral, pegando tambem o Sergipe e o Rio Grande do Norte, ocorerrá pancadas de chuvas sem raios. Salvador terá chuviscos moderados.

Na região sul e centro-oeste do Rio Grande Sul, há risco de tempestades fortes com possibilidade de granizo e até tornado. Alerta de temporais nas regiões serrana do Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais e centro-oeste sul de Santa Catarina. Na região Norte do país, o sol aparece mas não excluí o risco de chuvas com possíveis trovoadas. Roraima, Amapá e Amazonas também sofrem riscos de temporais.

No dia 21 de dezembro, próxima segunda-feira, a primivera chega ao final e oficialmente o verão tem seu início aproximadamente às 7h00, pelo horário de Brasília.