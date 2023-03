Alerta para infarto! Veja 10 sintomas que não podem ser ignorados

Cardiologista explica os principais sintomas de um ataque cardíaco. Socorro deve ser imediato

O infarto, também chamado de ataque cardíaco, é a maior causa de mortes no Brasil. A estimativa do Ministério da Saúde é que ocorram entre 300 mil e 400 mil casos anuais; e que a cada 5 ou 7 deles, ocorra um óbito. Para diminuir o risco de morte, o atendimento de urgência e emergência, nos primeiros minutos, é essencial.

O infarto acontece quando há um bloqueio do fluxo sanguíneo para o músculo cardíaco e o tecido do coração perde oxigênio, o que pode levar à morte. “É importante que as pessoas saibam reconhecer os sinais, para buscar ajuda. Caso contrário, por ser um quadro grave, o infarto pode levar ao óbito ou a uma condição crônica bastante grave chamada insuficiência cardíaca”, alerta o cardiologista Fabrício da Silva, do Hospital DF Star.

Colesterol alto, diabetes, tabagismo, obesidade, histórico familiar e hipertensão podem levar a um infarto. Como essas condições são tratáveis, é importante que as pessoas saibam que o estilo de vida impacta nas chances de ter um problema cardíaco grave. Doenças congênitas como a cardiomiopatia hipertrófica, em que as paredes das duas câmaras inferiores do coração se tornam espessas e rígidas, também podem provocar um ataque cardíaco.

Sinais

O cardiologista Fabrício da Silva destaca 10 sintomas comuns em um infarto:

Dor no peito em aperto ou queimação do lado esquerdo ou no meio do peito; Agravo da dor torácica com esforço físico; Irradiação da dor no peito para pescoço, costas, estômago e braço esquerdo; Sensação de formigamento -“braço pesado”; Falta de ar que piora até com pequenos esforços; Palpitação; Desmaio; Palidez – rosto branco; Suor frio; Tontura.

O médico recomenda que, na presença de qualquer um desses sintomas, o indivíduo procure ajuda médica.