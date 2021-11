Alerta laranja: 11 cidades do ES têm previsão de chuva e ventania

Além cidades do interior do Estado, os demais municípios capixabas receberam alerta amarelo, que prevê chuva, mas com baixo risco de alagamentos

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu, na manhã desta sexta-feira (12), um aviso de chuvas intensas e ventos fortes em cidades do Espírito Santo.

O alerta, classificado na cor laranja, ressalta o perigo potencial para 11 municípios do Estado: Boa Esperança, Conceição da Barra, Ecoporanga, Montanha, Mucurici, Nova Venécia, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, São Mateus e Vila Pavão.

O aviso meteorológico destaca a possibilidade de ocorrência de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora e 100 milímetros por dia, além de ventos intensos de 60 a 100 km/h.

Outros municípios receberam alerta amarelo

Além das regiões que receberam o alerta laranja, todos os outros municípios do Espírito Santo estão sob alerta amarelo, que prevê chuva entre 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia.

O Inmet destaca o baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos

Tempo deve começar a mudar no domingo

A chuva intensa, que vem causando transtornos em diversos munícipios do Espírito Santo durante a semana, deve chegar ao fim neste feriado.

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), os capixabas podem esperar pelo retorno do sol e aumento das temperaturas ainda neste domingo (14).

O dia promete ser de sol entre nuvens, com chuva em alguns momentos do dia em todo o Espírito Santo. As temperaturas aumentam em todas as regiões.

Na segunda-feira (15), Feriado nacional da Proclamação da República, o sol deve se estabilizar.

De acordo a previsão, pode chover de forma rápida durante a manhã na Grande Vitória e no litoral sul, mas o sol predomina nos demais horários. Não há expectativa de chuva nas demais regiões.