Alerta do Procon-SP: golpe mira cartão que usa pagamento por aproximação

arrow-options shutterstock Golpe que utiliza cartão com pagamento por aproximação pode se espalhar no carnaval, alerta Procon-SP

O Procon-SP faz um alerta aos consumidores da capital paulista principalmente aqueles que pretendem curtir o carnaval pelas ruas da cidade. Há relatos de um novo golpe que usa o pagamento por aproximação nas transações realizadas com cartão bancário.

Segundo informações do órgão de defesa do consumidor, pessoas foram vítimas de criminosos que aproximam máquinas que usam essa tecnologia – conhecida como Near Field Communication (NFC) – e debitam valores do cartão de crédito e de débito.

O que fazer

A recomendação do Procon-SP é para que os consumidores, se possível, desativem a função de pagamento por aproximação de seus cartões.

Se isso não for uma alternativa, o órgão vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania aconselha que os consumidores “guardem o cartão em local seguro e que não fique longe de sua vista, como, por exemplo, bolso de trás da calça, mochila ou bolsa para trás do corpo”, explica o comunicado do Procon-SP.

