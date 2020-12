Alerta de tempestade, chuvas intensas, vendaval e granizo é emitido para todo o ES

A previsão é de que chova no estado, pelo menos, até o próximo sábado (12)

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) mantém dois alertas que compreendem todo o território do Espírito Santo. Os avisos destacam que podem ocorrer diversos fenômenos meteorológicos.

O primeiro aviso se encerra às 23h59 desta quarta-feira (09) e destaca todo o estado do Espírito Santo, além de Minas Gerais, Distrito Federal, Rio de Janeiro e parte de Goiás e São Paulo. Há previsão de chuvas intensas, tempestade, vendaval e chuva de granizo.

Um outro aviso se encerra às 9h de sexta-feira e compreende, praticamente, todo o território capixaba, com exceção de algumas localidades no extremo norte do Espírito Santo. Neste, o alerta é para chuvas intensas e acumulado de chuva.

De acordo com o Climatempo, há previsão de muita chuva sobre a Região Sudeste do Brasil com a formação de Zona de Convergência do Atlântico Sul. A presença deste sistema meteorológico, comum nesta época do ano, vai influenciar a Região durante essa semana provocando elevados volumes de chuva.

Até o fim da semana a Zona de Convergência do Atlântico Sul favorece a chegada de muita umidade para os estados de Minas Gerais, Rio De Janeiro e para o Espírito Santo. Os acumulados de chuva até o dia 12 de dezembro, de acordo com a estimativa do modelo atmosférico global GFS, mostra que há previsão de 20mm a 100mm no território capixaba.