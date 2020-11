Alerta de fake news: é mentira que eleitor poderá votar online

Youtube/Reprodução Notícia que circulou no Whataspp nesta terça-feira (17) é falsa





A menos de uma semana das eleições municipais que acontecem no próximo domingo (15) circula uma mensagem de desinformação em diversas redes sociais com o convite para que o eleitor realize um cadastro para votar online . A confirmou em nota que foi notificada sobre a circulação da mensagem e confirmou que nenhum órgão oficial responsável pelas eleições emitiu mensagens ou links com a possibilidade de votar remotamente.





A Justiça Eleitoral relata que todos os anos, especialmente nos anos eleitorais, milhares de eleitores são abordados com informações falsas sobre os processos em suas redes sociais. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, as mensagens têm claramente o o bjetivo criminoso de coletar os dados dos eleitores .

“Essas mensagens sempre oferecem um link de origem duvidosa, que convidam o cidadão a clicar para saber mais detalhes. Contudo, elas são falsa s e, ao que tudo indica, são enviadas por criminosos para, por meio delas, coletar dados do cidadão, como o número do CPF, para serem usados em golpes”, diz a nota da Justiça Eleitoral. Não existe voto remoto no Brasil.