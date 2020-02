Alerta de chuva forte, tempestade de raios, vendaval e queda de granizo no sul do ES

Segundo o Inpe, o aviso de atenção vale para 13 municípios da região nesta segunda-feira

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um aviso de atenção para 13 municípios do sul do Espírito Santo para esta segunda-feira (10). Segundo o aviso, há risco moderado para ocorrência de tempestade de raios, queda de granizo, chuvas intensas e vendaval nessas regiões.

O aviso tem início à 0 hora desta segunda-feira e se estende até às 23h59 do mesmo dia. Segundo o INPE, nesses municípios haverá condição para pancadas de chuva de moderada a forte intensidade e acompanhadas de raios durante o dia. Localmente a chuva poderá também vir acompanhada de rajadas de vento de forte intensidade e/ou queda de granizo.

O aviso é válido para os seguintes municípios:

– Alegre

– Apiacá

– Atilio Vivacqua

– Bom Jesus do Norte

– Dores do Rio Preto

– Guaçuí

– Itapemirim

– Jerônimo Monteiro

– Marataízes

– Mimoso do Sul

– Muqui

– Presidente Kennedy

– São José do Calçado

Outras regiões

Nas demais regiões, a semana deve começar com sol e calor no Espírito Santo, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, a segunda-feira (10). A segunda-feira, na maior parte do estado, será de poucas nuvens e não há expectativa de chuva. O vento deverá soprar de moderado a forte no litoral.

Na Grande Vitória, o sol deve aparecer entre poucas nuvens e não chove. As temperaturas devem variar entre 25°C e 32°C.

O panorama deve se repetir em outras regiões no interior do estado. Na região sul, a mínima será de 24°C e a máxima de 36°C nas áreas mais baixas, e deve oscilar entre 19°C e 31°C nas regiões mais altas.

Na Região Serrana, as áreas menos elevadas deverão ter temperatura mínima de 22°C e máxima de 33°C. Já nas áreas altas, mínima de 19°C e máxima de 31°C.

Na Região Norte, onde o sol também deve aparecer entre poucas nuvens e sem previsão de chuva, os termômetros devem variar entre 23°C e 36°C.

Na Região Noroeste, a mínima será de 22°C e a máxima de 34°C na áreas mais baixas. Já em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 21°C e máxima de 31°C.

E na Região Nordeste, o sol também aparece com pouca nebulosidade, deixando as temperaturas entre 23°C e 34°C.