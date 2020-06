Alemão se confunde e compra 28 carros da Tesla por acidente

Divulgação Arte Sobre Tanques é uma das formas da Harley-Davidson contribuir com instituições durante a pandemia

A Harley-Davidson do Brasil iniciou o desenvolvimento de projetos no cenário delicado da pandemia. O último deles, que acaba de ser anunciado, é a campanha “Arte Sobre Tanques”, com o objetivo de criar uma oportunidade especial que unirá clientes, customizadores, apaixonados pelo motociclismo em prol da solidariedade. Em uma segunda fase, todo valor arrecadado pelas rifas que serão realizadas será totalmente destinada às instituições e hospitais.

A proposta é simples: oito artistas foram selecionados pela Harley-Davidson para desenvolver peças únicas a partir de metades de tanques de combustível da linha Softail . Dessa forma, cada customizador, com sua identidade, inspiração e técnicas diferentes, contam uma história ou passam uma mensagem de esperança. Entre os artistas selecionados pela HD Brasil, estão Sthephanie Corvett, Miguel Jeff, Gabriel Alves, Mister Lui,Erick Pinaffi, Marcelo Lobão, Chopperspaint e Léo Dalla.

Divulgação Harley-Davidson Softail Standard: Modelo de entrada da moto que cedeu seu tanque de combustível para a caridade

A campanha ” Arte Sobre Tanques ” tem como segunda fase uma ação solidária. As concessionárias brasileiras que aceitaram fazer parte dessa campanha foram divididos em oito grupos. Cada um deles será responsável por um “meio-tanque” customizado, que será rifado para arrecadar fundos para as instituições escolhidas por cada grupo.

Entre elas, o Instituto Maria de Lourdes – IMADEL, Ponto Base Anjos do Asfalto BR 381, Hospital do Câncer de Goiânia, Rede Feminina Combate ao Câncer de Campo Grande (MS), Médicos Sem Fronteiras, Casa do Menor de Sorocaba (SP) e Instituto do Câncer de São Paulo (CESP). Todo valor arrecadado pelas rifas da Harley-Davidson irá integralmente para as instituições.