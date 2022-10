Alemanha: motorista cai em poço de elevador ao tentar manobrar

Divulgação/Corpo de Bombeiros de Stuttgart Motorista cai e poço de elevador na Alemanha





Uma motorista confundiu um elevador com uma vaga de estacionamento e teve uma queda de 10 metros de altura em um poço. O caso aconteceu na cidade de Stuttgart, na Alemanha , no dia 8 de outubro.

De acordo com informações divulgadas pelo Bild, tabloide alemão, o carro caiu de cabeça para baixo e em cima do elevador, que estava parado no momento do acidente.

A mulher de 38 anos teria dado ré e encostado a traseira do carro nas portas do elevador, que estavam fechadas. contudo, quando elas se abriram, o automóvel caiu no poço.





Três bombeiros que participaram do resgate desceram de rapel até o espaço onde estava o veículo e colocaram a vítima em uma maca. A partir disso, outros oficiais que estavam na parte de cima puxaram a motorista para cima.

“A mulher conseguiu sair de seu carro e fazer uma chamada de emergência com o celular”, informou o Corpo de Bombeiros de Stuttgart em entrevista ao Bild.

A vítima foi levada a um hospital após ser resgatada e realizou um exame. Horas depois ela foi liberada sem ter ferimentos graves constatados.

Fonte: IG Mundo