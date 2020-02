Além do Rio, Bolsonaro será tema de carro alegórico na Alemanha

No primeiro dia de Carnaval 2020, o presidente Jair Bolsonaro foi tema de dois carros alegóricos pelo mundo. O primeiro fez parte do desfile da Acadêmicos de Vigário Geral , escola do grupo de acesso do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira.

Um dos carros da escola carioca passou pela Marquês de Sapucaí com um boneco fantasiado de palhaço e vestindo uma faixa presidencial, como a usada pelo presidente Jair Bolsonaro .

A segunda alegoria com o presidenciável aparecerá na cidade de Colônia , na Alemanha. Um carro que deve integrar o famoso desfile da cidade mostra Bolsonaro com um fósforo na mão em meio a uma floresta queimada, em alusão as queimadas na Amazônia .

“Esse é meu carro preferido”, disse Holger Kirsch, diretor do desfile, em entrevista ao jornal local Kölner Stadt-Anzeiger . A alegoria, crítica bem-humorada às queimadas na Amazônia, deve produzir fumaça. “Nós trabalhamos com verdadeiras sacas de café e ainda instalamos um sistema de tubulação para que fumegue bastante”, acrescentou.

Bolsonaro não sera o único presidente a ser satirizado no carnaval de Colônia. Segundo informações da imprensa local, outros 26 carros alegóricos levarão representações de 14 políticos. O presidente russo, Vladimir Putin, seu colega chinês, Xi Jinping, o premiê britânico, Boris Johnson, o líder norte-coreano, Kim Jong-un, e o presidente dos EUA, Donald Trump, também são atrações em 2020.