Além de PMs, ato de 07 de setembro mobiliza outros “bolsonaristas raiz”

Divulgação Jair Bolsonaro (sem partido) em motociata

As convocações para os atos em favor do governo de Jair Bolsonaro (sem partido) no dia 7 de setembro tem ganhado força entre os “bolsonaristas raiz”, que sempre apoiaram o presidente e, mesmo após crescimento da rejeição, permanecem ao seu lado. Além de policiais militares – da reserva e da ativa – evangélicos, ruralistas e caminhoneiros devem participar de maneira expressiva das manifestações em todo o Brasil.

Segundo O Estado de S. Paulo, pelo menos 16 Estados já têm manifestações programadas para o feriado: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Piauí, Paraíba, Sergipe, Maranhão, Amazonas, Pará, Roraima, Acre, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, além de Brasília. Em alguns deles, contudo, há apenas pequenos movimentos programados.

A pauta ideológica deverá estar fortemente representada por movimentos, por exemplo, como o Nas Ruas e lideranças evangélicas como o pastor Silas Malafaia. Mas também devem dividir espaço com outras reinvidicações mais realistas como o pedido de diminuição do preço do diesel por parte dos caminhoneiros.

Nas últimas semanas, Bolsonaro esteve fazendo fortes ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), colocando em dúvida o resultado e a realização das eleições e até pedindo o impeachment de ministros.

Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, chegou até a publicar um vídeo convocando os fieis do Rio de Janeiro ao ato. Já a convocação dos caminhoneiros vem sendo feita de maneira individual. O caminhoneiro Odilon Fonseca, que tem mais de 40 mil seguidores no Facebook, por exempo, vem chamando os colegas de profissão a participar do ato.

Vários bolsonaristas foram alvo de operação neste ano acusados de ataques às instituições. A exemplo, o presidente do PTB, Roberto Jefferson, foi preso há duas semanas; e o deputado federal Otoni de Paula (PSC-RJ) e o cantor Sérgio Reis foram alvo de mandados de busca e apreensão na última semana.

– Com informações do jornal O Estado de S. Paulo.