Além de Miami e Nova York, BH terá voo para Boston

Lucas Marques Alm de Miami e Nova York, BH ter voo para Boston

CNF ao vivo – Na data de ontem (11), o Contato Radar anunciou em primeira mão no Brasil , as novas rotas da Eastern Airlines no Brasil. A companhia americana, estará retornando ao país em voos regulares, ligando Belo Horizonte, com Miami e Nova York a partir de final de março do próximo ano.

De acordo com Romeu Zema, governador do estado de Minas Gerais, confirmou em seu Twitter, que a Eastern Airlines estará implementando também Boston como destino. Ficando portanto, com seis voos semanais entre a capital mineira e os Estados Unidos.

Mais desenvolvimento para Minas: o Aeroporto Internacional de Confins terá voo direto para Miami, Boston e Nova Iorque a partir de março de 2021. Com um total de seis frequências semanais, os voos serão operados pela Eastern Airlines. — Romeu Zema (@RomeuZema) December 12, 2020

Entretanto, no site de reservas da Eastern, ainda não há como reservar nenhum voo para a capital de Massachusetts. Ficando disponível apenas, por enquanto, Miami e Nova York com preços promocionais, a partir de US$ 192 e US$ 236, cada trecho respectivamente.

A atual Eastern, pertence ao grupo Dynamic, e conta com uma frota de 12 aeronaves, segundo o Airfleets . Sendo nove Boeing 767 (versões 200 e 300) e três 777-200. A companhia vem investindo em destinos na América Latina, como Buenos Aires, Santa Cruz de La Sierra e Assunção.

