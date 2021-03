Reprodução: Alto Astral Além de Herica Godoy, conheça outras mães famosas que arrasam na web

Ser mãe de celebridade não deve ser nada fácil . Lidar com as notícias publicadas pela mídia e ficar longe dos filhos por conta do trabalho corrido deve ser um sufoco só, principalmente se for coruja.

Algumas das mamães roubam a cena dos filhos e chegam a fazer tanto sucesso nas redes sociais quanto eles. Um exemplo disso é Herica Godoy, mãe de Chay Suede que postou uma foto usando apenas calcinha em seu perfil oficial do Instagram.

A mãe do ator está longe de bater o número de seguidores de seu filho, mas sua publicação com roupas íntimas repercutiu bastante entre os internautas. No post, ela fez uma reflexão sobre aceitação, já que no mês de março comemora-se o Dia Internacional da Mulher.

Além de Herica, conheça outras mães dos famosos que amamos:

Karina Lucco

Verificada no Instagram, a mãe do sertanejo Lucas Lucco possui tantos fãs quando o filho. Aos 45 anos, Karina costuma exibir seu corpo sarado ao fazer exercícios físicos compartilhar o treino com seus admiradores.

Além do cantor, ela, que também é mãe de Leandro, parece ser a típica coruja que faz de tudo para ficar perto de sua família.

Silvana Oliveira

Além de ser idêntica à sua filha, a mãe de Ludmilla faz o maior sucesso com suas postagens nas redes sociais. Com mais seguidores que a mãe de Lucas Lucco, Silvana parece apoiar todas as escolhas da cantora .

Ela também deixa explicito seu carinho por Brunna Gonçalves, esposa de sua filha.

Darlin Ferrattry

Com 42 anos, Darlin é rainha de bateria da Império Serrano. A empresária está sempre rodeada de seus familiares e parece a típica mãe carinhosa que faz questão de estar sempre acompanhada dos filhos, Lexa e Wenny Isa.

A matriarca da funkeira é tão grudada com a filha mais velha que fez uma tatuagem em homenagem à esposa de MC Guimê. Ela tem mais de 320 mil seguidores no Instagram e não tem problema algum em mostrar seu corpão apenas de biquíni.