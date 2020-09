Além de bichos: entenda o que há por trás da nomeação de um veterinário na Saúde

Divulgação / CRMV-DF Laurício Monteiro Cruz é veterinário e nomeado como diretor do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis

A nomeação de um veterinário para o cargo de diretor do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde foi alvo de críticas. Políticos como Ciro Gomes e Manuela d’Ávila se posicionaram contra a decisão do ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello , e ironizam que um “paraquedista” havia escolhido um “médico de bichos” para cuidar da saúde do país – se referindo a Pazuello e ao veterinário Laurício Monteiro Cruz, respectivamente.

O departamento que Laurício Monteiro Cruz vai comandar é considerado estratégico para as próximas fases de combate à pandemia de Covid-19 no país com a aprovação da vacina.

O Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) e o Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo (CRMV-SP) reforçaram que os profissionais da categoria têm competência para integrar programas de combate à Covid-19 em cargos estratégicos.

As duas entidades defendem o conceito da Saúde Única, que representa uma visão integrada das áreas que envolvem o bem-estar humano, animal e ambiental. O conceito foi proposto pela Organização Mundial da Saudê (OMS), em parceria com a Organização Mundial da Saúde Animal (OIE) e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), reunindo a saúde dos três campos em uma só área – e que foi adotado após os órgãos reconhecerem que há um estreitamento entre as doenças humanas e os animais.

Na visão do coordenador técnico do CRMV-SP, Leonardo Burlini, os profissionais de medicina veterinária tem atuação reduzida nos grandes centros urbanos e, por isso, são vistos como médicos de pets . E reforça que é necessário transformar essa percepção.

“O médico-veterinário possui sólido conhecimento ao longo dos anos sobre epidemiologia, virologia, zoonoses, toda a questão de biossegurança, farmacologia e saúde pública. Então, por si só, a bagagem de formação técnica e vida profissional mostra que [Laurício Monteiro Cruz] é um completo profissional da saúde”, reforça Burlini.

O mesmo departamento do ministério da Saúde, agora conduzido por Laurício Monteiro Cruz, conta com mais de dez veterinários e foi gerido anteriormente por um outro médico da mesma competência, o servidor de carreira Marcelo Yoshito Wada.

O coordenador técnico do CRMV-SP explica que a atuação conjunta desses profissionais na Saúde focada em humanos é reconhecida internacionalmente devido ao conceito de Saúde Única , visão integrada entre saúde humana, ambiental e animal.

“Essas três interações podem ser responsáveis por transmissão de agente infecciosos. A visão dissociada não pode mais existir. A gente vive e convive no mesmo ambiente. Então esse é o conceito e que reforça o papel do médico veterinário [no Ministério da Saúde]”, finaliza.

Nomeação é alvo de críticas

Nas redes sociais, políticos se manifestaram contra a decisão do ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello . O ex-presidenciável pelo PDT, Ciro Gomes , disse que qualificou Bolsonaro como “genocida” após a nomeação do veterinário. “Mais de 120 mil brasileiros mortos, 107 dias sem ministro da Saúde e na hora que se discute um passo tão importante como a vacina contra o coronavírus, Bolsonaro nomeia um veterinário. Genocida!”.

Mais de 120 mil brasileiros mortos, 107 dias sem ministro da Saúde e na hora que se discute um passo tão importante como a vacina contra o coronavírus, Bolsonaro nomeia um veterinário. Genocida! pic.twitter.com/Gpj5q7DF9j — Ciro Gomes (@cirogomes) August 31, 2020





Manuela D’ávila (PCdoB) também comentou sobre a nomeação com tom de ironia. “Mais de 120 mil mortos pela Covid-19 e temos um general e um veterinário cuidando da saúde do povo brasileiro”, escreveu em sua conta oficial. A postagem foi apagada em seguida, momentos depois de ser compartilhada na rede.

Em entrevistas, o ex-secretário nacional de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira, disse que a pasta enfrenta um “desmonte”, mas assegurou que não tem nada contra os veterinários.

Currículo e remuneração

Laurício Monteiro Cruz vai receber um salário de R$ 13.623,29, compatível com a função que irá desempenhar na pasta.

O novo diretor de imunização é presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Distrito Federal (CRMV-DF) e tem experiência em saúde coletiva e vigilância ambiental em saúde epidemiológica, sanitária e vigilância do trabalhador, com ênfase em zoonoses, que são doenças transmitidas dos animais para os humanos.

As qualificações estão disponíveis no currículo virtual do novo membro da Saúde.