Reprodução: Alto Astral Além das Olimpíadas: o medalhista Tom Daley também é ouro no tricô!

Campeão olímpico e muito mais! O saltador britânico Tom Daley parou a internet ao tricotar nas arquibancadas do maior evento esportivo do mundo, enquanto aguardava a apresentação dos adversários. Nesta quinta-feira (5), o atleta fez questão de mostrar como ficou sua última peça de tricô, após preparar uma bolsinha para guardar sua tão sonhada medalha de ouro no salto sincronizado na plataforma de 10 metros.

As imagens de Daley ficaram tão famosas que apareceram no perfil oficial dos Jogos de Tóquio. Na legenda, pediram para que a organização dos Jogos Olímpicos de Paris, previsto para 2024, incluísse a categoria “tricô” na próxima competição.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tokyo 2020 (@tokyo2020)

Além disso, o atleta de 27 anos é tão fiel ao seu passatempo que possui até mesmo uma página no Instagram (@madewithlovebytomdaley) dedicada aos seus tricôs. O perfil já possui mais de 1 milhão de seguidores e os números crescem todos os dias!

Para ir um pouco além das Olimpíadas, que tal conhecer algumas peças que o atleta fez com as próprias mãos e se inspirar? É uma boa oportunidade para dar um ‘tchan’ no guarda-roupa ou até mesmo aprender um novo hobby! Confira!

Os tricôs com amor de Tom Daley

Reprodução / Instagram @madewithlovebytomdaley

O famoso tricô das Olimpíadas é temático, viu? Tom fez questão de estampar o logo dos Jogos, a bandeira de seu país e a frase “Team GB”, fazendo referência ao time da Grã-Bretanha. Quentinho, estiloso e simbólico!

Reprodução / Instagram @madewithlovebytomdaley

Além do ouro, o nadador teve outras contribuições importantíssimas nas competições. Ele levou a pauta LBGT para Tóquio e afirmou se sentir muito orgulho em dizer que “é um homem gay e campeão olímpico”. Inspirador, né? Por isso, é claro que as cores da bandeira dessa causa e os corações, símbolo de amor, não ficariam de fora das suas peças.

Reprodução / Instagram @tomdaley

Você viu?

Fofura em dose dupla! Será que vem uma coleção infantil por aí?

Reprodução / Instagram @madewithlovebytomdaley

O atleta também tricota modelos mais curtos, como os famosos croppeds.

Reprodução / Instagram @madewithlovebytomdaley

Os coletes, clássicos do tricô, não poderiam ficar de fora! As “peças da vovó” voltaram com tudo no último outono e continuaram marcando presença nos looks de inverno, principalmente como sobreposição.

Reprodução / Instagram @madewithlovebytomdaley

Alerta fofura: os pets foram oficialmente incluídos nos modelos de Tom!

Reprodução / Instagram @madewithlovebytomdaley

Que tal um vestidinho de tricô? A peça entra na tendência handmade (feito à mão) que está em alta desde o verão, contemplando roupas e acessórios.