Além das lâminas: entenda as diferenças entre as técnicas de depilação

Apesar de sua adoção generalizada, os métodos convencionais de depilação, como a utilização de ceras e lâminas, podem acarretar riscos e desconfortos, especialmente para as peles mais sensíveis. A evolução tecnológica desempenhou um papel crucial ao apresentar soluções que minimizam as potenciais consequências adversas associadas à depilação tradicional.

Como resultado dessa evolução, surgiram no mercado alternativas inovadoras, incluindo a depilação a laser e a LED. Aline Médici, diretora técnica da Ad Clinic — rede de clínicas de estética completa —, reforça que esses métodos mais avançados entregam resultados mais seguros e eficazes.

“O desejo de quem se depila é um só: pele lisinha, sem pelos e sem danos. Com as opções que encontramos no mercado hoje em dia, é normal as pessoas perguntarem qual é o melhor método para adotar e conquistar o resultado dos sonhos. Primeiramente, é importante ter em mente que ambas as técnicas, seja a laser ou a LED, entregam resultados permanentes; e apesar das semelhanças entre elas, a tecnologia usada por cada uma é diferente — por exemplo, a fonte de luz como a principal diferença. Minha dica é que pesquise e converse com um especialista para entender qual se enquadra melhor no seu gosto e, principalmente, no tempo que pode e está disposto a investir nesse procedimento”, explica Médici.

Para entender o que são, como funcionam e acabar de uma vez com as dúvidas, confira as diferenças entre a depilação a laser e a depilação a LED:

Depilação a laser

Esse tipo de depilação alcança os pelos durante sua fase de crescimento ativo, conhecida como fase anágena. Utiliza a energia do laser para emitir pulsos de luz em direção aos folículos capilares localizados sob a pele, aquecendo-os até a raiz sem causar danos ao tecido circundante ou à pele. À medida que as sessões são realizadas, o calor do laser enfraquece os folículos gradualmente, levando a uma notável redução no crescimento dos pelos indesejados. Geralmente são necessárias pelo menos oito sessões para começar a perceber os resultados desejados; isto é, uma visível redução ou completa eliminação dos pelos.

Depilação a LED

Ao contrário do laser, que direciona energia concentrada, gerando calor para atingir os pelos, a depilação a LED emite temperaturas frias que são absorvidas pelos folículos pilosos, enfraquecendo-os progressivamente. O procedimento é seguro e, em grande parte dos casos, indolor. A depilação a LED também é reconhecida por seu efeito anti-inflamatório e regenerativo na pele, além de oferecer uma alternativa mais suave e menos invasiva para quem busca a redução de pelos indesejados. No entanto, assim como a depilação a laser, requer múltiplas sessões para alcançar os resultados desejados.

