‘Além da Ilusão’: web exalta química de Larissa Manoela e Rafa Vitti

Kelves Araújo Larissa Manoela e Rafa Vitti em “Além da Ilusão”





“Além da Ilusão”, nova novela das 6, estreou na Globo nesta semana e já está conquistando o coração de muitos. Nesta terça-feira (8), foi ao ar o segundo capítulo da novidade e a web foi tomada por comentários positivos sobre a performance de Larissa Manoela e Rafa Vitti na produção.

Entre os diversos elogios, muitos fizeram questão de exaltar a química entre os personagens dos astros, que formam um par romântico. “Meu Deus a química de milhões, Larissa Manoela e Rafa Vitti eu defenderei vocês até o fim”, escreveu uma pessoa no Twitter.





“Rafa Vitti e Larissa Manoela tem muita química, viu. Fofinhos”, comentou outra. “A química tá gigante”, completou mais uma.

Veja algumas das reações abaixo:

A química de milhões do Rafa Vitti com a Larissa Manoela #AlemDaIlusao pic.twitter.com/bGvbv4P9Od — Raquel Corrêa (@raqueelcorrea) February 8, 2022









a química explodindo! amém larissa manoela e rafa vitti #AlemDaIlusao pic.twitter.com/HT32HxgMtJ — bruna secco moura🕷️ (@worldsecco) February 8, 2022





Leia Também





Elisa e Davi apaixonados [carinha apaixonada] Ótima química 🌹 Larissa Manoela e Rafa Vitti arrasando #AlemDaIlusão pic.twitter.com/qJVCIVjO2u — Walysson (@walyzinh6) February 8, 2022









Sequência mais linda❤! Larissa Manoela e Rafa Vitti em #AlemDaIlusao pic.twitter.com/3M4ki4LRnx — Sofia🥀 (@SofiiaSerra) February 8, 2022









Post pra enaltecer a beleza da Rafa Vitti E Larissa Manoela #AlémDaIlusão pic.twitter.com/2PJgqlSLqW — 𝕻𝖎𝖈𝖔𝖓 (@sozzikaique) February 8, 2022









Clique AQUI para entrar no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia!