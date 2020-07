Além da Chevrolet S10 renovada, mais quatro picapes devem estrear até 2021

Com patamar de vendas melhor (ou seria menos pior?) do que o restante do mercado nesses últimos meses de pandemia do novo coronavírus, o segmento das picapes reserva várias novidades para o consumidor brasileiro nos próximos meses.

Além da reestilização de modelos já consolidados por aqui como a Chevrolet S10 e a Toyota Hilux, a lista inclui também novidades como o modelo médio da Renault e também uma inédita picape média da Peugeot. Confira a lista completa a seguir.

1 – Chevrolet S10

Divulgação Chevrolet S10 2021: retoques discretos no visual e mais equipamentos, inclusive acesso à internet a bordo via conexão 4G

Lançada no Brasil em 2012, a atual geração da picape média da Chevrolet estreou a sua segunda reestilização no mercado brasileiro. Além da dianteira renovada e da cabine com reforços estruturais, o modelo ganhou novidades também na lista de equipamentos, com a adoção de seis airbags, 4G nativo e frenagem automática.

Na mecânica, a novidade da linha 2021 foi o motor 2.8 turbodiesel, que manteve a potência máxima de 200 cv e o torque de 51 kgfm mas adotou um novo turbo, vindo da Colorado americana, e duas calibrações distintas para os modelos com câmbio manual e automático de seis marchas

2 -Toyota Hilux

Divulgação Nova Toyota Hilux também receberá visual renovado e nova central multimídia, mais eficiente que a atual

A Toyota deve seguir quase a mesma fórmula da Chevrolet para renovar a Hilux. Com lançamento previsto até o fim do ano, a picape deve ganhar o mesmo visual atualizado revelado na Tailândia, com mudanças em faróis, lanternas, para-choque dianteiro e novas rodas. Já no interior, a novidade é a adoção de um novo sistema multimídia.

Mas diferente da Chevrolet com a S10, se seguir o que praticou no país asiático a Toyota deve mexer também na mecânica da picape. O motor 2.8 turbodiesel foi atualizado e a potência saltou de 177 cv para 204 cv, número que colocaria a Hilux em um patamar mais próximo de concorrentes como a Chevrolet, Ford Ranger e VW Amarok V6, todas com propulsores de mais de 200 cv.

3 – Nissan Frontier

Projeção/Kleber Silva Nissan Frontier 2022 terá mesma estrutura da descontinuada Mercedes-Benz Classe X e visual mais arrojado

Outra picape que irá estrear uma reestilização nos próximos meses é a Nissan Frontier, que ficará mais arrojada, como mostra a projeção do designer Kleber Silva . No primeiro tapa no visual da atual geração da picape média, o modelo deve receber modificações de estilo na dianteira e traseira, além de um interior com novo sistema multimídia.

Conforme revelou o site argentino AutoBlog , a marca japonesa deve aproveitar a oportunidade também para fazer mudanças no chassi e na estrutura da cabine, com componentes projetados inicialmente para a finada Mercedes-Benz Classe X . Isso deverá garantir uma melhora na dirigibilidade da Frontier.

4 – Renault Alaskan

divulgação/Renault Renault Alaskan começa a ser feita na Argentina e deverá chegar ao Brasil, embora a marca ainda não confirme

Modelo que compartilha o projeto básico com a Frontier e a finada Classe X, a picape média da Renault sempre esteve no radar da filial brasileira da marca. Agora, com o início da produção do modelo na Argentina, o modelo é um forte candidato para desembarcar no Brasil em 2021.

Diferente da picape da Mercedes-Benz, que apesar de ter o mesmo projeto básico trazia visual interno e externo e diversos componentes mecânicos exclusivos, a Alaskan é praticamente uma cópia da Frontier e será oferecida com o mesmo conjunto mecânico da picape da Nissan.

5 – Peugeot Landtrek

Divulgação Peugeot Landtrek vai desembarcar no Brasil em 2021 com vários itens em comum com o modelo chinês Kaichen F70 da Changan

Outra picape que fará a sua estreia no Brasil em 2021 é a Peugeot Landtrek. O modelo médio é baseado na chinesa Kaichen F70, que é produzida pela Changan, sócia da PSA no país asiático. Mas passará por uma série de modificações mecânicas e de estilo para receber o logotipo do leão.

Sob o capô, a picape que será rival da Chevrolet S10 deverá trazer um motor 2.0 turbodiesel de 180 cv, combinado a um câmbio automático de seis marchas. Haverá a opção de tração apenas nas rodas traseiras e também 4×4 com reduzida. Já a lista de equipamentos terá como destaques um sistema multimídia com tela de 10″, câmera de 360°, seis airbags e ar-condicionado automático de duas zonas