Além da cerveja: Ambev cria divisão de vinho, vodca, gin e outras bebidas

Sophia Bernardes Ambev (ABEV3) criou divisão de vinho, vodca, gin e outras bebidas para ir além das cervejas

Dona de marcas como Skol, Brahma e Antarctica, a Ambev, do grupo AB InBev, quer ir além das suas cervejas. A empresa vai criar uma nova unidade de negócios para desenvolver novas bebidas alcoólicas como vinho, gin e vodca. Esse é mais um movimento na diversificação de sua atuação. Há alguns anos a companhia investiu na área de sucos com a compra da marca carioca Do Bem.

Atualmente, a área de cervejas tem peso importante para o faturamento da companhia no Brasil. Nos primeiros seis meses deste ano, as cervejas somaram cerca de 76% do volume vendido e 85% da receita líquida, que somou ao todo de R$ 15,7 bilhões.

Em comunicado, a Ambev disse que a nova unidade de negócios, chamada Future Beverages and Beyond Beer ( Bebidas do futuro e além da cerveja, em tradução livre), vai se dedicar exclusivamente ao desenvolvimento de bebidas alcoólicas diferentes de cerveja.

A nova unidade, que começa a operar nas próximas semanas, conta com portfólio de oito produtos, marcas já lançadas no Brasil já mas que operavam de forma separada. Entre elas está a Beats, estrela pela cantora Anitta, que é considerada uma bebida mista unindo cerveja, vodca e gin com sabores variados. Há ainda o gin Isla e a Mike´s, uma vodca com suco de limão. Entre os vinhos, há versões em lata com a marca Somm e Blasfemia, além do vinho em garrafa Dante Robino.

Todas essas marcas já são fabricadas no Brasil, exceto os vinhos, que são produzidas na Argentina. A operação será comandada por Daniela Cachich, que ocupava o cargo de vice- presidente de marketing da PepsiCo Foods Brasil, onde atuou por cinco anos. Essa nova divisão vai operar em toda a América do Sul. A Ambev ainda é a responsável por distribuir a Pepsi no país.

O consultor Adalberto Viviani disse que a ampliação de mix de produtos da Ambev tende a elevar o tíquete médio da operação. Ele cita que todas as bebidas dessa nova divisão possuem embalagens e momentos de consumo que combinam com a distribuição de cerveja, ajudando na redução de custos com logística.

“Com essas novas categorias, a empresa pode fazer uma execução melhor no ponto de venda, gerando mais resultados. Com essas novas áreas, a empresa não fica restrita apenas na inovação de nichos como o de cervejas especiais e puro malte”, disse ele. Viviani destacou ainda que esses novos produtos podem também agregar valor à operação do Zé Delivery, plataforma de delivery da empresa que gerou mais de 15 milhões de pedidos no segundo trimestre deste ano, patamar três vezes maior que no mesmo período de 2020. “Essa nova divisão vai adicionar valor ao Zé Delivery. A operação tem boas chances de dar resultado. O fundamental para isso é desenvolver a cultura de vender outros produtos com o mesmo vigor que se vende cerveja.”

Suplemento e antioxidante

Outro analista do setor lembrou que a estratégia da Ambev é buscar novos públicos, como a companhia fez nos últimos anos com o lançamento de cervejas premium e artesanais. No primeiro semestre deste ano, o portfólio premium cresceu aproximadamente 35% e já responde por cerca de 20% do faturamento de cervejas. Na área de não-alcoólicos, destaque para a marca “for/me”, de suplemento alimentar, e a linha de antioxidantes “Super Infusões” da DoBem. “A empresa vem testando e explorando novos mercados e áreas de atuação, como suplementos alimentares e bebidas antioxidantes. São itens mais caros e mais rentáveis. Eles estão investindo em uma fintech (Donus) focada no empoderamento de pequenos e médios clientes e já têm 80 mil empresas e mais de 1 milhão de transações mensais”, disse o consultor Claudio Abrantes. Em nota, Jean Jereissati, presidente da Ambev, disse que a missão da nova unidade é imprimir um ritmo de inovação e criação de novas categorias e conquistar novos consumidores que hoje ainda não são atendidos pela portfólio da Ambev. Daniela frisou na mesma nota que a ideia é “criar e inovar com bebidas diferentes que vão levar experiências novas para consumidoras e consumidores”.