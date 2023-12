Alegre recebe Workshop de Piscicultura

Com o tema ‘Sistemas produtivos, viabilidade econômica e comercialização, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), realiza, em Alegre, o ‘Workshop de Piscicultura’, em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) – Campus Alegre e a Secretaria da Agricultura, Aquicultura, Abastecimento e Pesca (Seag).

O evento acontece, nesta quarta-feira (06) e na quinta-feira (07), das 08h às 16h, no auditório do Ifes, localizado no distrito de Rive. Interessados podem se inscrever no formulário neste link.

Confira a programação:

06/12/2023 – quarta-feira

08h – abertura

08h30 – 09h40 – Sistemas produtivos: características e estruturas para produção em viveiros escavados, tanques rede e tanques suspensos (RAS) – Wathaanderson de Souza Rocha – engenheiro de Pesca – Incaper;

09h40 – 10h – Coffee Break;

10h – 11h – Custos de produção e viabilidade econômica dos diferentes sistemas de cultivo – João Batista Meneguelli de Souza, graduado em Administração e Mestre em Educação Agrícola;

11h10 – 11h30 – Discussão dos temas abordados;

11h30 – 13h – pausa para o almoço (por conta dos participantes)

13h – 13h30 – Piscicultura Sustentável – APAC (gestor: Gustavo Vargas Nascimento e Ifes Campus Alegre: Prof. Thiago Bernardo de Souza

13h30 às 14h – Programa Mais Peixe (Prefeitura de Muniz Freire) – Renato Lopes Bueno, secretário municipal de Desenvolvimento Agropecuário;

14h – 15h30 Mesa Redonda formada por:

– Coopervale – Wesley Mendes (presidente)

– Coopram – Darli José Schaeffer (presidente)

– FUNSAF 2024 (Fundo Social de Apoio à Agricultura Familiar) – Rogério Favoretti, subsecretário de Agricultura Familiar (Seag) e José Alejandro Garcia Prado (Seag);



PROGRAMAÇÃO

07/12/2023 – quinta-feira

07h – saída do Ifes – Campus Alegre para o município de Atílio Vivácqua

08h30 – 10:30 – Visita técnica à piscicultura em viveiro escavado e unidade de beneficiamento de peixes.

10:30 Retorno de Atílio Vivácqua para Alegre.

Serviço:

Workshop de Piscicultura: sistemas produtivos, viabilidade econômica e comercialização.

Data: 06 e 07 de dezembro

Hora: 08h às 16h (quarta-feira) e 07h às 12h (quinta-feira)

Local: Ifes Campus Alegre, em Rive.

Informações: (27) 3291-2322

Link para inscrição: https://forms.gle/xrrkusFtrFMMszdJA

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Incaper

Tatiana Toniato Caus / Daniel Borges/ Felipe Ribeiro

(27) 3636-9865 / (27) 98833-4116 / (27) 98849-6999

[email protected] / [email protected] / [email protected]

Fonte: GOVERNO ES