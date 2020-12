Alcolumbre diz que não aceita ministério de Bolsonaro antes de eleição no Senado

Marcos Corrêa/PR Davi Alcolumbre (DEM-AP), presidente do Senado, e Jair Bolsonaro

Aliados do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), dizem que ele não pensa em aceitar um eventual convite do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para que ele ocupe uma cadeira na Esplanada dos Ministérios. As informações são da coluna Painel, do jornal Folha de S.Paulo .

De acordo com esses interlocutores do parlamentar, Alcolumbre foi sondado para ocupar um cargo no primeiro escalão do governo federal após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) impedir que ele fosse reconduzido ao comando da Casa.

Para Alcolumbre, se o convite for aceito, existe a possibilidade de Bolsonaro sentir-se liberado para investir em uma candidatura no Senado de fora de seu grupo.

O atual presidente da Casa trabalha pela candidatura de Rodrigo Pacheco (DEM-MG) e quer o apoio do Planalto. Líderes do governo no Senado e no Congresso, ambos do MDB, estão no páreo pela presidência da Casa.