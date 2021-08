Marcelo de Assis Alceu Valença homenageia Jackson do Pandeiro no clássico “Papagaio do Futuro”

O cantor e compositor Alceu Valença escolheu a data de 31 de agosto , que seria aniversário de Jackson do Pandeiro (1919-1982) , para lançar a faixa Papagaio do Futuro , releitura em voz e violão de um de seus grandes clássicos. Uma de suas primeiras composições, tem agora sua quarta versão lançada desde que o trio Alceu, Geraldo Azevedo e Jackson do Pandeiro a defendeu no Festival Internacional da Canção , em 1972. A música já está em todas as plataformas digitais pela Deck .

Sobre Papagaio do Futuro, Alceu diz que, com seu refrão “eu fumo e tusso / fumaça de gasolina”, ele previu a crise do petróleo que eclodiu em todo o planeta anos depois.

Para Jackson, Papagaio do Futuro era a embolada do século.

Você viu?

A música, que recebeu diferentes diferentes tratamentos ao longo do tempo (ora mais rock, ora mais regional, agora quase intimista), está também no repertório dos álbuns Molhado de Suor, Vivo e Sete Desejos.

Confira: