Al-Hilal vence Manchester City por 4 a 3 e enfrentará Fluminense no Mundial de Clubes

Em um confronto eletrizante e cheio de reviravoltas, o Al-Hilal, da Arábia Saudita, surpreendeu o poderoso Manchester City ao vencer por 4 a 3 na prorrogação, nesta segunda-feira. O duelo, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, foi disputado no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida (EUA). Com a vitória, o time saudita garantiu sua vaga nas quartas de final e será o próximo adversário do Fluminense.

O grande nome da partida foi o atacante brasileiro Marcos Leonardo, que brilhou ao marcar dois gols cruciais para o Al-Hilal, incluindo o tento da classificação. Além dele, Malcom e Koulibaly também balançaram as redes para a equipe árabe. Pelo lado inglês, Bernardo Silva, Haaland e Phil Foden foram os autores dos gols.

A aguardada partida entre Al-Hilal e Fluminense – que mais cedo eliminou a Internazionale por 2 a 0 – está marcada para esta sexta-feira, às 16 horas (horário de Brasília), e acontecerá novamente em Orlando.

O Jogo

O Manchester City começou melhor e abriu o placar logo aos nove minutos do primeiro tempo. Em uma jogada bem trabalhada, Bernardo Silva aproveitou uma sobra na área após tabela de Ait-Nouri com Doku e empurrou para o gol.

Na etapa complementar, o Al-Hilal não demorou a reagir. Com apenas um minuto do segundo tempo, Marcos Leonardo subiu mais alto que a defesa e cabeceou para o fundo das redes, empatando a partida após um cruzamento rasteiro de Cancelo e um bate-rebate na pequena área. A virada saudita veio cinco minutos depois, em um contra-ataque fulminante. Malcom atravessou todo o campo, invadiu a área e bateu na saída do goleiro Ederson para fazer 2 a 1.

A alegria do Al-Hilal, no entanto, durou pouco. Aos nove minutos, Haaland aproveitou um novo bate-rebate na área e, de pé esquerdo, mandou para o gol, igualando o marcador em 2 a 2.

Com o placar empatado no tempo normal, a partida seguiu para a prorrogação. Logo aos dois minutos do primeiro tempo extra, o Al-Hilal retomou a liderança. Após cobrança de escanteio de Rúben Neves, Koulibaly subiu entre dois defensores do City e testou para o fundo da rede. Mas o Manchester City novamente buscou o empate aos 12 minutos, com Foden, que havia acabado de entrar. O camisa 47 recebeu lançamento de Cherki e tocou no cantinho de Bono, deixando tudo igual em 3 a 3.

A vitória do Al-Hilal foi selada na segunda etapa da prorrogação, aos seis minutos. Após lançamento de Renan Lodi, Milinkovic-Savic cabeceou, Ederson espalmou, e Marcos Leonardo, atento no rebote, completou para o gol, garantindo a classificação histórica da equipe saudita.

FICHA TÉCNICA

MANCHESTER CITY 3×4 AL-HILAL

Local: Estádio Camping World, em Orlando (EUA)

Data: 30/06/2025

Horário: às 22h (de Brasília)

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

Cartões amarelos: Gvardiol, Matheus Nunes, Aké (CIT); Marcos Leonardo (HIL)

Gols: Bernardo Silva (CIT), ao 9’ do 1º T; Marcos Leonardo (HIL), a 1′ do 2º T e aos 7’ do 2º T da prorrogação; Malcom (HIL), aos 6’ do 2º T; Haaland (CIT), aos 9’ do 2º T; Koulibaly (HIL), aos 3’ do 1º T da prorrogação; Foden (CIT), aos 12 ‘ do 1º T da prorrogação.

MANCHESTER CITY: Ederson; Matheus Nunes (Aké), Rúben Dias, Gvardiol (Akanji) e Ait-Nouri; Gundogan (Rodri) (Foden), Reijnders (Cherki) e Bernardo Silva; Savinho, Doku e Haaland (Marmoush). Técnico: Pep Guardiola

AL-HILAL: Bono; João Cancelo (Al-Yami), Koulibaly, Al-Harbi (Al-Bulayhi) e Renan Lodi; Rúben Neves, Al-Dawsari (Al-Juwayr) e Milinkovic-Savic; Malcom (Kaio César), Kanno (Ali Lajami) e Marcos Leonardo. Técnico: Simone Inzaghi







Fonte: Esportes