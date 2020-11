Guilherme Dotto Airbus entrega último A320ceo fabricado em Toulouse

A airbus entregou na última sexta-feira (27) à Força Aérea Real da Tailândia, o último A320ceo fabricado em suas instalações no Aeroporto Blagnac, em Toulouse.

Matriculado como HS-TYW, o bimotor francês de número de série 9313 foi fabricado em Toulouse (TLS), porém a modificação de seu interior ocorreu em Hamburgo (HAM).

O voo de entrega partiu de hamburgo na sexta-feira (27), e seguiu para a Tailândia com uma escala em Dubai (DXB).

Com a entrega do último jato de primeira geração do A320, parte da enorme história da aeronave é concluída, com milhares de aeronaves voando pelo mundo, um verdadeiro sucesso.

