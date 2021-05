Ainda incrédulo, André Bankoff publica texto de despedida para Paulo Gustavo

Reprodução Instagram André Bankoff e Paulo Gustavo

Como forma de homenagear Paulo Gustavo, que faleceu nesta terça (4), aos 42 anos, André Bankoff fez um post emocionante no Instagram, repleto de registros dos bastidores de uma das gravações do programa “Vai Que Cola”, do Multishow, do qual participou. O eterno intérprete de Dona Hermínia estava internado no Hospital Copa Star, na zona sul do Rio, desde o dia 13 de março e não resistiu às complicações da Covid-19.

“Um dos melhores seres humanos que conheci dentro da TV e com que tive a oportunidade de trabalhar junto. Um gênio do humor, dono de uma alma gigante. Um pouco ao seu lado e a gente já aprendia muito. Cara, que difícil! Escrevo isso triste e com lágrimas nos olhos”, começou dizendo o modelo e ator americanense.

Em outro momento, Bankoff desejou força aos parentes e externou seu afeto pelo amigo. “Você irá fazer muita falta. Que Jesus conforte o coração de todos os familiares e te receba de braços abertos. Hoje o céu vai rir com você enquanto choramos a sua partida aqui embaixo. Sem conseguir acreditar”, lamentou.