Ainda dá para apostar: Quina acumulada pagará mais que Mega-Sena neste sábado

arrow-options Marcello Casal Jr/Agência Brasil Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 2,5 milhões em último sorteio regular do ano

A Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira (19) um prêmio de R$ 2,5 milhões. As seis dezenas do concurso 2.219 serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo.

Leia também: Bolão vale a pena? Matemático dá dicas para ter mais chances na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o País. O bilhete simples da Mega-Sena , com seis dezenas, custa R$ 4,50.

O último sorteio, realizado na quinta-feira (19), viu um sortudo acertar as 6 dezenas sorteadas, que foram 06 , 16 , 22 , 38 , 48 e 52 e levar sozinho o prêmio de R$ 39 milhões.

Devido à Mega-Semana de Natal , essa semana teve calendário especial, com sorteios na terça (17), na quinta (19) e neste sábado (21). A partir de domingo (22), as apostas serão realizadas exclusivamente para a Mega da Virada, em 31 de dezembro.

Mega da Virada

Desde 11 de novembro, a Caixa vende as apostas da Mega da Virada paralelamente às regulares, para quem busca concorrer ao prêmio mais aguardado da loteria no País, que neste ano está estimado em R$ 300 milhões e não acumula. Para apostar na Mega da Virada, é preciso usar um volante exclusivo desse sorteio, que é disponibilizado pelo banco para as apostas presenciais nas lotéricas. A partir do dia 22 de dezembro, as lotéricas e os canais eletrônicos vão vender exclusivamente as apostas da edição especial com maior prêmio.

Como funciona

O concurso é realizado pela Caixa Econômica Federal e pode pagar milhões ao sortudo que acertar as seis dezenas. Os sorteios ocorrem ao menos duas vezes por semana – normalmente, às quartas-feiras e aos sábados. O apostador também pode ganhar prêmios com valor mais baixo caso acerte quatro ou cinco números, as chamadas Quadra e Quina , respectivamente.

Na hora de jogar, o apostador pode escolher os números ou tentar a sorte com a Surpresinha – nesse modelo, o sistema escolhe automaticamente as dezenas que serão jogadas. Outra opção é manter a mesma aposta por dois, quatro ou até oito sorteios consecutivos, a chamada Teimosinha.

Premiação

Os prêmios iniciais costumam ser de aproximadamente R$ 3 milhões para quem acerta as seis dezenas. O valor vai acumulando a cada concurso sem vencedor. Também é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para isso, é preciso marcar de seis a 15 números do volante.

Leia também: Apostas na Mega da Virada já começaram; saiba como concorrer a R$ 330 milhões

O prêmio bruto da Mega-Sena corresponde a 43,35% da arrecadação. Desse total, 35% são distribuídos entre os acertadores dos seis números sorteados; 19% entre os acertadores de cinco números (Quina), 19% entre os acertadores de quatro números (Quadra), 22% ficam acumulados e distribuídos aos acertadores dos seis números nos concursos de final zero ou cinco e 5% ficam acumulado para a primeira faixa (Sena) do último concurso do ano de final zero ou cinco.