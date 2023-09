Aidente com motos mata dois jovens na BR-101 no Norte do ES

Com a colisão, a pista central da via chegou a ficar interditada até 1h40 deste domingo (10)

Duas pessoas morreram em um grave acidente envolvendo duas motos e um caminhão na altura de Sooretama, no Norte do Espírito Santo. A colisão foi registrada às 21h29 deste sábado (09). As informações são da PRF e Folja Vitória.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois motociclistas, Iago Leal dos Santos, de 24 anos e Kaique Silva Suprani, de 20 anos, morreram no local do acidente.

Com a colisão, a pista central chegou a ficar interditada até 1h40 deste domingo (10), e o trânsito foi desviado para as pistas marginais. A perícia foi acionada.