Aguinaldo Silva pergunta sobre a cabeleira de Flordelis: “Ela levou pro xadrez?”

Aguinaldo Silva, que já declarou que “tem dias que nem a mim mesmo eu aturo”, levando os usuários do Twitter aos risos, não deixou passar em branco o desdobramento do caso de Flordelis, presa nesta sexta-feira (13) por ser a principal suspeita de encomendar a morte do seu marido, o pastor Anderson do Carmo, com trinta tiros, no dia 16 de junho de 2019. O motivo seria a disputa por poder e dinheiro na igreja que ambos fundaram.

Ao publicar uma imagem da pregadora e cantora gospel, o autor da novela “Império”, que está sendo reapresentada por meio de um compacto especial no horário nobre da Globo, escreveu: “Sobre a prisão de Flordelis, a pergunta que não quer calar. Será que ela levou a cabeleira pro xadrez?”. Em resposta, pipocaram comentários do tipo: “Rindo mais do que deveria desse tuíte”, “não falei, mas pensei o mesmo” e “não é de verdade, Aguinaldo”.





Para quem não sabe, a ex-parlamentar, que teve a vida retratada no filme “Flordelis — Basta uma Palavra para Mudar”, lançado em 2009, com Bruna Marquezine, Cauã Reymond, Letícia Spiller, Deborah Secco, Reynaldo Gianecchini e Letícia Sabatella no elenco, tem uma coleção de perucas, que chegam a custar R$ 8 mil e são da mesma marca usada por Beyoncé, segundo informações do jornal “Extra”.

