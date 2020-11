Reprodução: Alto Astral Água na limpeza: 7 dicas para evitar o desperdício e economizar na conta

A pandemia abriu espaço para que muitas pessoas passassem a repensar seus hábitos de consumo em todas as áreas da vida. Entre eles, o desperdício de água, tão comum nos lares brasileiros. Uma simples limpeza de garagem com mangueira, por exemplo, pode consumir até 3.500 litros, quantidade suficiente para abastecer sete caixas d’água para uma família de três pessoas. Impressionante, né?

Para te ajudar na redução do consumo de água , a Kärcher, empresa especializada em tecnologia da limpeza, separou as principais dicas para o uso consciente desse recurso natural em cada uma das principais tarefas domésticas. Você irá se surpreender com as mudanças no dia a dia e, principalmente, na sua conta de água . Confira!

Como economizar água nas atividades domésticas

Foto: Shutterstock

Reutilize

A primeira dica para não desperdiçar a água da torneira é apostar em soluções de reúso, como a água da chuva ou da máquina de lavar. Você pode aproveitar essa alternativa na limpeza do quintal, garagens, bicicletas e outras superfícies no geral. Caso for armazenar a água por certo tempo, não se esqueça de tampar bem o recipiente para não atrair o mosquito da dengue.

Louças

A lavagem de louças é uma das atividades mais frequentes no dia a dia e, também, uma das tarefas domésticas que mais desperdiçam água. Para evitar que isso aconteça, a recomendação é deixar as peças de molho antes de começar a lavagem.

Após retirar os restos de comida dos pratos e panelas, você pode colocar as louças imersas em uma solução de detergente e água quente por um período de 5 a 10 minutos. Assim, a gordura sairá com mais facilidade, e esfregar os objetos em seguida ficará muito mais rápido. Na hora de enxaguar, você deve fechar a torneira entre uma peça e outra. Fazendo isso, é possível economizar até 100 litros de água!

Roupas

Que tal esperar acumular uma quantidade maior de roupas antes de colocá-las na máquina de lavar? Além de poupar tempo, você poderá evitar o desperdício de até 135 litros de água, caso tenha um eletrodoméstico de cinco quilos. Sendo assim, o ideal é deixar para fazer isso, no máximo, 3 vezes por semana ou quando a capacidade total da lavadora for atingida.

Caso você prefira a lavagem manual, também existem cuidados a serem seguidos. O primeiro é manter a torneira fechada enquanto ensaboa as roupas. Além disso, vale aproveitar a água do enxágue das peças brancas durante a primeira lavagem das peças escuras.

Calçada e área externa

Ao invés de utilizar a mangueira para limpar grandes superfícies com folhas ou poeira, por exemplo, crie o hábito de apenas varrer o espaço com a vassoura. Isso ajudará a economizar água e promoverá maior comodidade na limpeza de áreas externas.

Outra opção é investir em lavadoras de alta pressão, que oferecem excelente custo benefício. De acordo com a Abralimp (Associação Brasileira de Limpeza Profissional), o equipamento consome em média 500 litros de água por hora, isso sem gastar muita energia. Por sua vez, a mangueira gasta 3.500 litros no mesmo período de tempo.

Banheiro e cozinha

O uso de produtos que produzem menos espuma é o grande segredo para a economia de água na limpeza dos “cômodos molhados”. Isso porque eles facilitam o enxágue, que pode ser feito apenas com um pano úmido. Outra dica é apostar no uso de água quente, que, assim como no caso das louças, ajuda a diluir a gordura com mais facilidade.

Vidros e janelas

Para economizar água, utilize apenas borrifadores e panos secos na limpeza de vidros e janelas. Você também pode optar por produtos especializados para essa função. Dessa forma, será necessária apenas uma pequena quantidade de água.

Dica extra!

Vale lembrar que a economia de água não está apenas nos seus hábitos de faxina, como também na escolha dos produtos ideais. Procure dar preferência sempre para aqueles sustentáveis , que contêm embalagens recicláveis. Além disso, é importante priorizar opções que não realizam testes em animais . Fica a dica!

Consultoria: Cristina Gaspar, gerente de Home & Garden da Kärcher | Texto: Lara Pires e Milena Garcia | Edição: Renata Rocha