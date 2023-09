‘Água em Foco’: Agerh realiza palestra para membros dos Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado

A Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) realizou, na tarde dessa quarta-feira (13), o primeiro evento do ciclo de palestras “Água em Foco”. Foram abordados os temas relacionados aos procedimentos administrativos necessários ao atendimento das demandas dos Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado (CBHs).

A palestra foi ministrada pela diretora Administrativa Financeira da Agerh, Solange Malta. No encontro, foi apresentada a estrutura da Diretoria Administrativa e Financeira da Agência, além de destacados os procedimentos para aquisição de bens e serviços na Administração Pública, e as informações sobre a execução financeira do Programa Nacional de Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas (Procomitês).

“O evento foi uma oportunidade para informar aos representantes dos CBHs sobre os tramites processuais necessários ao atendimento das deliberações dos Comitês. O ciclo de palestras ‘Água em Foco’ vai contribuir muito para a troca de informações e experiências entre os participantes, com temas relevantes da gestão de recursos hídricos”, destacou a diretora Solange Malta.

A primeira palestra do ciclo “Água em Foco” foi realizada no auditório da Agerh e contou com a presença de representantes dos Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado e do Fórum Capixaba de Bacias Hidrográficas do Estado.

Saiba mais sobre o “Água em Foco”

O ciclo “Água em Foco” vai contar com nove palestras realizadas até dezembro deste ano por técnicos da Agerh, que vão apresentar em cada sessão as atividades desenvolvidas pela Agência e as diversas perspectivas e conhecimentos especializados da temática em questão.

Todos os encontros do ciclo de palestras são gratuitos e serão transmitidos pelo canal da Agerh no YouTube, onde ficarão disponíveis para acesso permanente.

Serviço:

Cronograma das palestras do ciclo “Água em Foco”:



Data: 13/09 (quarta-feira)

Horário: 14h às 17h

Tema: Orientações sobre Processos Administrativos da Agerh

Local: Auditório da Agerh

Data: 27/09 (quarta-feira)

Horário: 14h às 17h

Tema: Monitoramento dos Planos de Capacitação do Sigerh/ES

Link: https://www.youtube.com/agerhes

Data: 11/10 (quarta-feira)

Horário: 14h às 17h

Tema: Fiscalização de Usos Múltiplos e Segurança de Barragens

Link: https://www.youtube.com/agerhes



Data: 16/10 (segunda-feira)

Horário: 14h às 17h

Tema: Rede de Monitoramento da Quantidade Hídrica I

Link: https://www.youtube.com/agerhes



Data: 23/10 (segunda-feira)

Horário: 14h às 17h

Tema: Rede de Monitoramento da Quantidade Hídrica II

Link: https://www.youtube.com/agerhes



Data: 08/11 (quarta-feira)

Horário: 14h às 17h

Tema: Rede de Monitoramento da Qualidade Hídrica

Link: https://www.youtube.com/agerhes



Data :22/11(quarta-feira)

Horário: 14h às 17h

Tema: Experiências sobre Cobrança pelo Uso da Água

Link: https://www.youtube.com/agerhes



Data 06/12 (quarta-feira)

Horário: 14h às 17h

Tema: Outorga

Link: https://www.youtube.com/agerhes

