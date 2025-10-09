“Água e Vida”: BPMA marca presença em ação ambiental na Praia de Camburi

Nesta quinta-feira (09), o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) participou da ação “Água e Vida”, realizada na Praia de Camburi, em Vitória.

A iniciativa teve como propósito despertar nos alunos do 5º ano da EMEF Arthur da Costa e Silva a consciência sobre a importância dos ecossistemas de restinga e ambiente marinho, com destaque para a fauna que habita esses ambientes e sua relevância para a conservação da biodiversidade.

Durante a ação, as crianças tiveram contato com projetos de sensibilização ambiental, além de um momento de palestra acerca da preservação de fauna e flora com a equipe do BPMA e, em seguida, participaram de uma atividade prática de limpeza de praia, fortalecendo o senso de pertencimento e responsabilidade com o meio em que vivem.

Ações integradas com demais órgãos e institutos voltados à preservação ambiental são fundamentais, pois somam forças em busca de um meio ambiente melhor e mais saudável para as presentes e futuras gerações.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES