Reprodução: Alto Astral Água com cristal: energize seu corpo com essa técnica incrível

Você já deve ter visto pelo Instagram, em lojas esotéricas ou na casa de alguém… As garrafas de água com cristal se tornaram verdadeiras febres no começo de 2019 – e continuam em alta desde então. A promessa é que, além de ajudar em uma vida mais saudável, elas também colaboram na purificação do corpo e equilíbrio astral .

As fabricantes garantem que a técnica possui diversos benefícios para o bem-estar, como a redução da insônia, dores de cabeça, estresse; fortalecimento da imunidade e emoções; rejuvenescimento da pele. Suas ações místicas estão diretamente relacionadas às vibrações internas e estabilidade espiritual.

Desenvolvida e comercializada por várias marcas, a garrafa de água com cristal pode ser encontrada por valores acima de cem reais. Sua produção, geralmente, é feita com vidro borossilicato (resistente à mudança de temperatura) e aço inoxidável. Já as pedras devem sofrer um processo especial de lapidação, não podendo ter qualquer fissura ou desgaste.

Entre os cristais mais comuns estão a ametista, citrino, ônix e quartzos rosa, verde e fumê. O mais recomendado é encher o recipiente antes de dormir e deixar a infusão agir durante a noite, como um elixir. Assim, sua composição e vibração são transmitidas por completo para o líquido. Saiba mais!

Limpeza e conservação

Além de garantir que a pedra esteja bem fixa e sem qualquer rachadura, manter a garrafa limpa é essencial. Enxaguar constantemente, remover pequenos resíduos com panos e deixar secar naturalmente é o mais recomendado.

Os cristais são removíveis e, para não perderem seu poder terapêutico, devem ser lavados com sal grosso em água corrente, no intervalo de 15 em 15 dias. Banhos de sol e/ou lua também são indicados para energizá-los.

Médicos não relatam qualquer problema com a técnica ou ingestão do líquido. Mas, caso fique na dúvida, vale consultar um especialista de sua confiança.

Há controvérsias sobre a água com cristal?

Alguns especialistas afirmam que a mistura não possui qualquer efeito sobre o corpo ou a mente. O próprio consumo de água por si só já traz os benefícios necessários para uma vida mais saudável. Ou seja, para eles, a técnica serviria apenas como “efeito placebo”.

No entanto, partindo do princípio de que, ao beber a infusão, a pessoa acreditará nos seus efeitos positivos, eles serão ativados. Isso sem contar que é um incentivo a mais para o consumo constante de água.

Como energizar cristais em casa

Além da garrafa, também é possível limpar e energizar seus outros cristais em casa. Tudo o que você precisa é de sal grosso e um copo de vidro com água. Basta misturar, colocar a pedra no líquido e deixar descansando por meia hora ou pelo tempo que sentir necessidade.

Depois, enxágue o cristal em água corrente e deixe secar em exposição direta ao sol, se for possível, por 20 minutos no máximo. Caso prefira, faça a energização utilizando a luz da lua, especialmente na fase cheia .

Por fim, coloque-o entre as mãos, feche os olhos e programe mentalmente o que deseja receber ou potencializar, de forma intuitiva . Peça com fé!

Texto: Vítor Ferreira | Edição: Mariana Oliveira e Renata Rocha