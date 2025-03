O agronegócio criou 35.754 novos empregos formais em janeiro, superando a média histórica dos últimos 20 anos, que é de 14.608 vagas para o período. Os dados são do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Entre as atividades que mais contribuíram para a geração de empregos no setor, destacam-se o cultivo de soja, com 11.746 novas vagas, seguido pela produção de maçã (9.918), serviços de preparação de terreno, cultivo e colheita (3.299), cultivo de uva (3.067) e produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto (1.107).

As regiões Sul e Centro-Oeste apresentaram os maiores saldos positivos na agropecuária, com 17.496 e 16.920 postos de trabalho gerados, respectivamente. No Sudeste, foram criadas 3.191 vagas, enquanto o Norte registrou 322 novos empregos. O Nordeste foi a única região a apresentar perda líquida de postos de trabalho no setor.

Os resultados reforçam a relevância do agronegócio na geração de emprego e desenvolvimento econômico, contribuindo para a absorção de mão de obra em diversas cadeias produtivas ao longo do país.

Fonte: Pensar Agro