Agricultura discute rastreabilidade de frutas e verduras

O colegiado de Agricultura vai receber gestores das secretarias estaduais de Agricultura (Seag) e de Saúde (Sesa). Em pauta, as diretrizes para a rastreabilidade de frutas e hortaliças frescas produzidas e comercializadas no estado. O objetivo da rastreabilidade é monitorar os processos e controlar possíveis resíduos de agrotóxicos. A reunião está marcada para terça-feira (1º), às 10 horas.

Rastreabilidade é o conjunto de procedimentos que permite identificar a origem do produto e acompanhar a sua movimentação em toda a cadeia produtiva. A rastreabilidade de frutas e hortaliças foi estabelecida na Portaria Conjunta Seag/Sesa 0001-R, de novembro de 2017 e é obrigatória desde 2018.

Para falar sobre o tema, o colegiado convidou o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli da Costa; o gerente de Vigilância em Saúde, Juliano Mosa Mação; a nutricionista Priscila Endlich Lozer; e o diretor-presidente das Centrais de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa), Antônio Carlos Cesquim.

Já a Comissão de Direitos Humanos vai realizar um debate sobre violência de gênero e raça. O foco do encontro é discutir os desafios no enfrentamento ao feminicídio de mulheres negras do Espírito Santo. A reunião extraordinária será na quinta-feira (3), às 9h30. O colegiado é presidido pela deputada Camila Valadão (Psol).

Saneamento no interior do ES

A Comissão de Proteção ao Meio Ambiente vai realizar uma audiência pública em Venda Nova do Imigrante para discutir as obras de saneamento básico na comunidade de Alto Caxixe. A reunião será na Igreja Nossa Senhora do Bom Parto, na quarta-feira (2), às 19 horas.

Agenda da semana

Segunda (30)

11 horas – Reunião da Comissão de Infraestrutura – Plenário Rui Barbosa

13h30 – Reunião híbrida da Comissão de Finanças – Plenário Dirceu Cardoso

14 horas – Reunião da Comissão de Assistência Social – Plenário Rui Barbosa

19 horas – Sessão solene em homenagem aos Advogados Trabalhistas – Plenário Dirceu Cardoso

Terça (1°)

10 horas – Reunião da Comissão de Agricultura – Plenário Dirceu Cardoso

11 horas – Reunião da Comissão de Direitos Humanos – Plenário Rui Barbosa

13h30 – Reunião da Comissão de Cultura – Plenário Rui Barbosa

13h30 – Reunião da Comissão de Justiça – Plenário Dirceu Cardoso

Quarta (2)

19 horas – Audiência pública da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente – Venda Nova do Imigrante

19 horas – Sessão especial sobre apoio psicossocial para pessoas com transtornos mentais e seus familiares – Plenário Dirceu Cardoso

Quinta (3)

9h30 – Reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos – Auditório Hermógenes

19 horas – Sessão solene em homenagem aos defensores da Terra com entrega da Medalha Roberto Kautski – Plenário Dirceu Cardoso

*Sujeita a mudanças

