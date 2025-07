Agricultores recebem comenda na Assembleia Legislativa

Mais de 30 produtores rurais foram homenageados com a Comenda do Mérito Agrícola em sessão solene nesta quarta-feira (16) na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales). Presidida pelo deputado Adilson Espindula (PSD), a sessão exaltou a força do campo.

O presidente da Comissão de Agricultura abriu os discursos afirmando que a homenagem representa a gratidão do Espírito Santo aos agricultores e exaltou a produção agrícola, com destaque para o café e os ovos produzidos no estado. “A agricultura é feita com técnica e também com tradição, com máquinas, mas com mãos calejadas e corações cheios de esperança”, completou o parlamentar.

O vice-presidente da Comissão de Agricultura, deputado João Coser (PT), enalteceu o trabalho no campo, comentou sobre os esforços realizados pelo colegiado que trata do tema na Casa e destacou as políticas do atual governo federal para apoiar agricultores de pequeno, médio e grande porte.

O deputado Toninho da Emater (PSB) fez uma saudação a todos os agricultores presentes, em especial aos produtores de Pinheiros. O parlamentar também ressaltou a importância do agronegócio para a geração de empregos no estado e citou dados de uma reportagem que apontou a agricultura como responsável pela geração de 85% dos postos de trabalho no último mês no Espírito Santo. Ainda citou os desafios enfrentados por quem produz alimentos.

Prefeitos e vereadores de municípios capixabas também falaram na ocasião e reforçaram as falas dos deputados sobre a importância de homenagear os produtores rurais, responsáveis por produzir os alimentos que chegam à população.

Lilithie Schaeffer falou representando todos os homenageados. Descendente de pomeranos, ela resgatou as tradições dos seus ascendentes na atividade e enalteceu as mulheres do campo. “Digo que a agricultura é a arte de plantar a vida”, afirmou, agradecendo a homenagem.

A sessão ainda contou com uma apresentação especial da dupla sertaneja Douglas e Thiago, que interpretou o clássico “O Menino da Porteira”, do cantor Daniel, na abertura da sessão. A dupla também foi homenageada pelo deputado Adilson Espindula e encerrou a sessão cantando a música “Vivendo Aqui no Mato”, da dupla Zé Neto e Cristiano.

Mesa

Além dos deputados citados, compuseram a mesa da solenidade o prefeito de Domingos Martins, Edu do Restaurante (PL); a vice-prefeita de Alto Rio Novo, Daniely Borchardt de Oliveira (PSD); o presidente da Câmara de Domingos Martins, Diogo Endlich (MDB); o vereador de Domingos Martins Luciano Silva (PTB); e o prefeito de Itarana, Vander Enfermeiro (PSB).

O evento ainda contou com a participação de prefeitos, vereadores e secretários de vários municípios, lideranças religiosas e representantes de sindicatos rurais.

O deputado Adilson Espindula encerrou o evento convidando todos para prestigiarem a 20ª edição da Feira da Agricultura Familiar e Reforma Agrária e a 7ª Feira Estadual das Mulheres Trabalhadoras Rurais do ES, que ocorrerá nos dias 25 e 26 de julho, na Praça do Papa, em Vitória.

Lista de homenageados

Agnaldo Angelo Merotto (Santa Teresa) Alexandre Folz (Vila Pavão) André Felipe Nascimento Mota (Irupi) Anísio Strey (Santa Maria de Jetibá) Arykerne Bertholdo Lampier (Domingos Martins) Bruno Almeida Abreu (São José do Calçado) Daniele Krause Jastrow (Santa Leopoldina) Darci Roberto Delai (Itarana) Deuclides Brandemburg (Santa Maria de Jetibá) Edson Schunk (Domingos Martins) Elton Naitzel Graug (Pancas) Emilio Pandovani Netto (Itaguaçu) Erivelti Marianelli (São Roque do Canaã) Ernanes Soares de Oliveira (Alto Rio Novo) Gabriel Stöckl (Marechal Floriano) Geraldo Lamberti (Itarana) Jerônimo Camuzzi Bauser (Itaguaçu) João Batista Terenzoli (Irupi) Joel Kutz (São Bento – Garrafão) Leonardo Briosqui Altoé (Afonso Cláudio) Lilithie Schaeffer (Santa Maria de Jetibá) Luiz Carlos Darós Júnior (São Gabriel da Palha) Marcos Pagung (Laranja da Terra) Paulo Ferreira (Laranja da Terra) Rosangela Kruger (Santa Maria de Jetibá) Rubens Daniel Krohling (Marechal Floriano) Simoni Marconi (Alfredo Chaves) Joelma Costalonga (Projeto Arranjos Produtivos – Ales) Adriano Peixoto Silva Andrade (Pinheiros) Hélida da Penha Costa Barcelos (Cariacica) Leandro Rizzo Boina (Aracruz)

Fonte: POLÍTICA ES