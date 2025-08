Agricultor colhe abobrinha de 72 kg: “Nunca vi uma coisa dessas”

O vegetal gigante, com aproximadamente 1,35 metro de comprimento, surpreendeu o agricultor e os moradores da região pela proporção incomum

O agricultor Pedro Castilho, de 76 anos, colheu uma abobrinha gigante de 72 quilos em sua chácara localizada no município de Colorado, no norte do Paraná, cerca de 90 km de Maringá. O vegetal, com aproximadamente 1,35 metro de comprimento, surpreendeu o produtor e os moradores da região pela proporção incomum.

Em entrevista ao Portal GMC Online, Pedro disse que a abobrinha foi cultivada de maneira simples, sem nenhuma técnica especial ou uso de produtos químicos. “Plantei como sempre plantei, só com adubo comum e água. Não fiz nada de diferente. A terra é boa, mas nunca imaginei que ia crescer tanto assim”, relatou o agricultor.