Agressão? Léo Áquilla surge com olho roxo e deixa seguidores preocupados

Léo Áquilla deu um susto em seus fãs do Instagram na última quarta-feira (25). Isso porque a famosa compartilhou algumas imagens em que aparece com o rosto cheio de hematomas.

arrow-options Reprodução Instagram Léo Áquilla

Nos comentários do post, muitos se mostraram preocupados com a ex-participante do reality ” A Fazenda “:”Meu Deus, o que aconteceu????”, questionou uma . “Que susto que você me deu!!! Pensei que você tinha se machucado”, disse outra fã de Léo Áquilla .

Diante das mensagens, Léo publicou um vídeo no YouTube para explicar que os hematomas foram ocasionados por um procedimento estético que ela se submeteu recentemente.

“Hoje faz 10 dias que fiz uma cirurgia no rosto para me rejuvenescer e erguer minhas sobrancelhas… era meu sonho”, declarou Léo Áquilla para acalmar os fãs no Instagram .