Agora vai? Samsung Galaxy S21 FE aparece em imagens de divulgação vazadas

O Samsung Galaxy S21 FE é uma das estreias mais aguardadas do ano. O celular da marca sul-coreana já teve várias datas de lançamento especuladas e não chegou às lojas até o momento. Mas, enquanto a apresentação oficial não acontece, o CoinBRS publicou imagens de divulgação do smartphone da Samsung com câmera tripla e mais. Os novos detalhes do telefone foram revelados nesta sexta-feira (12).

Na publicação, nota-se tudo aquilo que os inúmeros rumores sobre o celular já apontaram nos últimos meses. É o caso das opções de cores branco, lilás, preto e verde, que aparecem entre as características reveladas pelo site especializado.

As imagens mostram outros detalhes do sucessor do Samsung Galaxy S20 FE. É o caso da câmera tripla em fileira na vertical, assim como o Galaxy S21 e S21+. A tela plana com bordas finas e um furo na parte superior central para abrigar a câmera frontal também marca presença no vazamento desta semana.

O nome “Galaxy S21 FE 5G” aparece em quase todas as imagens reveladas pelo site. Em uma delas, o smartphone é exposto ao lado de outros acessórios da marca sul-coreana. É o caso do Samsung Galaxy Watch 4 e do Samsung Galaxy Buds 2, que foram lançados em agosto ao lado dos dobráveis Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Z Fold 3.

O que esperar do Samsung Galaxy S21 FE?

O Samsung Galaxy S21 FE é o nome do telefone que deve suceder o Galaxy S20 FE. A expectativa é de que o celular seja anunciado como uma opção mais acessível e mais simples da linha Galaxy S21. Enquanto isso, algumas características da família seriam mantidas, como a ficha técnica com o processador Snapdragon 888 ou Exynos 2100.

Como é possível notar nas imagens reveladas nesta sexta-feira, o celular teria a mesma aparência do Galaxy S21, mas com tela de 6,4 polegadas. A resolução Full HD+, por outro lado, tende a ser mantida. O mesmo é dito para o furo para abrigar a câmera frontal de 32 megapixels, destinada à selfies e chamadas de vídeo.

A ficha técnica seria avançada. Além dos processadores já citados, o telefone deve ser comercializado com até 8 GB de RAM e até 256 GB de armazenamento. A bateria teria 4.500 mAh, como indica o certificado de homologação da Anatel emitido em setembro. A documentação, porém, não traz menções ao carregador.

A data de lançamento do Galaxy S21 FE, por outro lado, ainda é uma incógnita. Primeiro, especulou-se que o celular seria apresentado em agosto. Depois, as apostas se concentraram em um evento realizado em outubro. Agora, a expectativa é de que a Samsung revele o celular em janeiro, durante a CES 2022.