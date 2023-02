Agerh realiza ações do Projeto Água na Medida

A Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) da sequência à expansão do Projeto Água na Medida, que incentiva o uso racional da água e a autogestão comunitária, por meio de pesquisa e inserção de tecnologia para manejo da irrigação.

O município de Laranja da Terra, que faz parte da Bacia Hidrográfica do Rio Guandu, é o segundo município do Estado a receber as ações e pesquisas do projeto Água na Medida. O primeiro foi Nova Venécia, na bacia hidrográfica do rio São Mateus, onde a ação foi desenvolvida na comunidade Córrego Frigério.

Para as ações de expansão do projeto, técnicos da Agerh estiveram, neste mês de janeiro, em três propriedades rurais de Laranja da Terra, nas quais os proprietários se dispuseram a participar do projeto. Foi realizada a coleta de amostra do solo para análise hídrica, com o objetivo de diagnosticar a capacidade de armazenamento de água e a quantidade ideal necessária para irrigação.

O agente de desenvolvimento de recursos hídricos e engenheiro agrônomo da Agerh, Pedro Murilo, explica que depois do material coletado e da análise concluída do solo, serão passadas ao agricultor orientações e informações sobre a quantidade de água necessária a ser aplicada nas irrigações para cada cultura analisada.

“A partir do resultado da análise do solo e da avaliação dos sistemas de irrigação vamos indicar a quantidade adequada de água a ser aplicada na lavoura. Essa avaliação é muito importante, pois permite realizar um diagnóstico preciso do solo quanto à quantidade de água necessária na irrigação naquele local específico”, acrescenta Pedro Murilo.

A Agerh também instalou em Laranja da Terra uma Estação Meteorológica, que mede precipitação/chuvas, radiação solar, temperatura, evapotranspiração, umidade do ar e do solo, direção e velocidade do vento.

Os dados levantados em campo serão inseridos em um Sistema de Apoio à Decisão (SAD), software desenvolvido pelo Laboratório de Gestão de Recursos Hídricos e Desenvolvimento Regional (LabGest) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

O SAD estará configurado com informações sobre a microbacia e os agricultores da região poderão receber informações por meio de mensagens via celular, como explica a coordenadora-chefe do Água na Medida, Silvia Soares. “Os produtores receberão mensagens que indicarão como fazer o manejo da irrigação do melhor jeito em suas lavouras, de modo a economizar e fazer o uso da água de forma eficiente”, destaca.

Para as ações do Projeto Água na Medida em Laranja da Terra, a Agerh conta com a parceria do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Consórcio Público Rio Guandu (CPRG), Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Guandu, Câmara Municipal e das Secretarias de Agricultura e Desenvolvimento Econômico e de Meio Ambiente de Laranja da Terra.

Para o diretor-presidente da Agerh, Fábio Ahnert, a expansão do Projeto Água na Medida em Laranja da Terra é mais um grande passo do governo do Estado e da Agência, pois possibilita aos usuários de água e produtores rurais ter condições melhores na gestão e no uso de recursos hídricos.

Projeto Água na Medida:

O Projeto incentiva o uso racional da água e a autogestão comunitária em comunidades de base agrícola e familiar, por meio de pesquisa e inserção de tecnologia para manejo da irrigação

O Água na Medida foi iniciado no ano de 2021 na microbacia do Córrego Frigério em Nova Venécia, na bacia hidrográfica do rio São Mateus e no ano de 2022 o Governo do Estado oficializou a ampliação das ações do projeto para o município de Laranja da Terra.

Na oportunidade, o Governo, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama) e da Agerh, também assinou um protocolo de intenções com a Ufes, com o objetivo de promover a cooperação acadêmica entre as instituições, para o uso racional da água na agricultura, segurança hídrica e desenvolvimento regional, entre outros eixos.

Fonte: Governo ES