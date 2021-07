Agerh oferece 10 bolsas de pesquisa para profissionais de Agronomia, Tecnologia da Informação e Engenharia

A Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) reabriu dois editais para contratação de 10 profissionais e pesquisadores de nível Superior completo e incompleto, nas áreas de Agronomia, Tecnologia da Informação e Engenharia. Os selecionados vão atuar em dois projetos que já estão em execução na Agência, num período de 12 a 20 meses, com carga horária de 30 horas semanais.

As bolsas, de R$ 800 a R$ 2.500, serão subsidiadas pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação no Espírito Santo (Fapes), com recursos oriundos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos e Florestais do Espírito Santo (Fundágua).

Requisitos e inscrições

Cinco vagas são para o projeto “Desenvolvimento e Implantação de Sistema de Informações de Recursos Hídricos no Espírito Santo”. As oportunidades são para gestores de projetos e programadores formados em Ciência da Computação ou áreas afins.

Segundo o coordenador do projeto, Emannuel Bersan Pinheiro, os profissionais vão atuar na construção de projetos de sistemas informacionais, estruturação de base de dados, entre outras funções. “Estamos buscando auxílio na área de informática para elaboração de módulos do sistema que permitam a melhoria das interfaces usuário e técnico, para aumentar o dinamismo e a agilidade na análise dos cenários para emissão de Outorga da Água”, explica.

As inscrições para concorrer às bolsas deste projeto vão até o próximo dia 30 de julho, por meio de um formulário digital. Leia mais informações no edital ou clicando aqui.

A outra metade das vagas abertas pela Agerh é para o projeto “Apoio à Implantação e Aperfeiçoamento de Instrumentos de Incentivo ao Uso Racional da Água na Agricultura e à Autogestão Comunitária de Recursos Hídricos por Microbacia”. São cinco bolsas para agrônomos, engenheiros ambientais, engenheiros agrônomos e profissionais de Tecnologia da Informação. Os candidatos devem ter disponibilidade de viajar para o interior do Estado. Veja abaixo as oportunidades:

1 (uma) vaga para pesquisador – Manejo de Irrigação: Ensino Superior completo com doutorado, preferencialmente nas áreas de Engenharia Agrícola ou Agronomia; mínimo de 02 (dois) anos de experiência na área;

1 (uma) vaga para pesquisador – Tecnologia da Informação: Ensino Superior completo com mestrado, preferencialmente nas áreas de Engenharia de Computação, Ciência da Computação, Sistema de Informações e/ou áreas afins;

1 (uma) vaga para Apoio de Campo – Manejo de Irrigação: Ensino Superior completo, preferencialmente nas áreas de Engenharia Agrícola, Agronomia ou Engenharia Ambiental; mínimo de 01 (um) ano de experiência nas áreas de Engenharia Agrícola ou Agronomia.

2 (duas) vagas para Apoio – Tecnologia da Informação: graduandos (acima do 4º período) de Engenharia de Computação ou Ciência da Computação ou Sistema de Informações ou áreas afins.

Os bolsistas selecionados vão atuar num projeto, com trabalhos já iniciados em Nova Venécia, cujo objetivo é o desenvolvimento de tecnologia para o uso racional da água na irrigação e a distribuição justa e consensual dos recursos hídricos entre as propriedades rurais.

A coordenadora do projeto na Agerh, Silvia Batista Soares, explica que os profissionais contratados vão ajudar na implantação de irrigâmetros e estações meteorológicas em propriedades rurais e auxiliar os produtores na utilização das ferramentas.

“Fazemos coleta de dados e medições em campo e, com os dados, vamos avaliando o desempenho dos equipamentos e definindo diretrizes para a utilização prática das ferramentas, sempre nessa interface sistema-propriedade rural. Então, a experiência em manejo de irrigação e a habilidade de diálogo com proprietários rurais serão características diferenciais para a seleção dos pesquisadores”, adianta a coordenadora.

As inscrições para concorrer às bolsas deste projeto vão até o dia 08 de agosto de 2021, por meio de um formulário digital. Leia mais informações no edital ou clicando aqui.

