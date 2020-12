Agerh lança edital para contratação de 14 profissionais em regime de designação temporária

A Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) abriu edital de processo seletivo para contratação e cadastro de reserva de servidores em designação temporária (DT). As 14 vagas abertas são para agentes, técnicos e assistentes de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos, destinadas a pessoas de níveis Superior, Técnico e Médio. As remunerações vão de R$ 1.889,72 a R$ 5.416,56, mais R$ 300 de auxílio-alimentação.

As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado começam às 9h desta terça-feira (08) e vão até as 23h59 da próxima segunda-feira (14), por meio do site www.selecao.es.gov.br, plataforma na qual o edital pode ser acessado na íntegra.

Entre os cargos a serem preenchidos, seis são para nível Médio, um para nível Técnico (Química) e sete são para profissionais formados em Engenharia Agronômica, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia Hidrológica ou Engenharia Hídrica, Engenharia de Minas e Geologia.

Acesse o EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO/AGERH/N° 01/2020.

Os novos servidores devem ser contratados no início de 2021. Os selecionados vão reforçar o quadro técnico da Agerh, para que o Espírito Santo alcance os resultados esperados e as metas previstas no contrato celebrado com o Governo Federal, por meio da Agência Nacional de Águas (ANA), no segundo ciclo do Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas (Progestão).

De acordo com a diretora administrativa financeira da Agerh, Solange Malta, os DTs vão complementar serviços importantes para a gestão da água no Espírito Santo. “As contratações fortalecem a gestão e, no futuro, podem se converter em novos recursos financeiros para o Estado, por meio do Progestão, que viabiliza e sustenta ações finalísticas da Política Estadual de Recursos Hídricos”, frisa a diretora.

