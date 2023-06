Agerh apresenta projetos para representantes da Assipes e Sindicato no município de Pinheiros

A Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) realizou, nessa quinta-feira (29), uma reunião no município de Pinheiros e apresentou projetos e serviços realizados pela Agência. A reunião, que aconteceu na Casa do Produtor Rural do município, contou com a participação de servidores públicos municipais, representantes do setor agrícola, do Sindicato Rural (patronal) e da Associação dos Irrigantes do Estado do Espirito Santo (Assipes).

Na ocasião, a gerente de Regulação e Uso, Silvia Batista, e o gerente de Gestão e Infraestrutura Hídrica da Agerh, Rafael Wolfgramm, além de apresentarem diversas informações sobre a Agência, também realizaram uma capacitação sobre os procedimentos de processos de solicitação e emissão de portaria dos pedidos de outorga para o uso de águas e sobre regularização e segurança de barragens.

O presidente da Associação dos Irrigantes do Estado do Espirito Santo, Thiago Orletti, destacou que o diálogo entre os setores é fundamental para promover a sustentabilidade e a eficiência. “A aproximação entre a Assipes e a Agerh fortalece os laços e contribui para a construção de uma agenda positiva em prol do Estado. Estamos confiantes de que, trabalhando juntos, poderemos impulsionar ainda mais as práticas sustentáveis no Espírito Santo”, disse.

“Agradecemos imensamente a visita da Agerh, que foi enriquecedora para todos os envolvidos. Tivemos a oportunidade de apresentar iniciativas inovadoras dos produtores locais, destacando projetos de irrigação altamente tecnificados e com uso sustentável da água, além do plantio de florestas nativas em áreas de nascentes e degradadas. Acreditamos firmemente que a troca de conhecimento é essencial para o desenvolvimento e o aprimoramento de nossas práticas agrícolas”, completou Thiago Orletti.

O diretor-presidente da Agerh, Fabio Ahnert, que também esteve presente na reunião, ressaltou a importância da integração com os municípios, associações e sindicatos para a ampliação de informações importantes para a gestão dos recursos hídricos.

“O apoio da Assipes e do Sindicato Rural (patronal) foi e é muito importante para nós, pois possibilita difundir as informações do trabalho, serviços e atividades da Agerh, que auxiliam os produtores e usuários de água, principalmente para a garantia da segurança hídrica, que é fundamental para enfrentar os desafios relacionados à escassez de água e às mudanças climáticas, garantindo um futuro sustentável e resiliente”, salientou Ahnert.

O presidente do Sindicato Rural (patronal) de Pinheiros, Érico Patricio Orletti, também falou sobre a importância da parceria com a Agerh, que contribuiu com informações relevantes e essenciais, principalmente sobre a outorga.

“Essa reunião possibilitou uma integração ainda maior com a Agerh, pois desenvolveremos muitas ações de uso consciente e sustentável da água e uma delas é a recuperação de nascentes. Com essa capacitação sobre outorga, poderemos multiplicar as informações, contribuindo ainda mais para que os produtores possam realizar de forma eficaz todos os trâmites necessários para a solicitação de outorga”, destacou Érico Patricio

Ainda no município de Pinheiros, que pertence à bacia hidrográfica do rio Itaúnas, o diretor-presidente da Agerh também visitou as barragens Engenheiro Agrónomo Valter Matielo (rio Itauninhas) e Victorio Orletti.

