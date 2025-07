Agentes de viagem do Sul do País chegam no Espírito Santo para atividades do Famtour

Buscando ampliar o desenvolvimento do turismo no Espírito Santo, a Secretaria do Turismo (Setur), em parceria com o Instituto Capixaba do Turismo (Visite Espírito Santo), está recebendo, ao longo desta semana, um grupo de agentes de viagem vindos da cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. O grupo desembarcou nesta quarta-feira (16), e segue até domingo (20). Eles conhecerão pontos turísticos do Estado, como parte das ações do Famtour.

Durante a estadia, os profissionais do setor conhecerão destinos como Pedra Azul, em Domingos Martins, na região das Montanhas Capixabas; praias no litoral, como as de Guarapari, Vila Velha e Serra; além do Grande Buda de Ibiraçu, a maior estátua do Buda do Ocidente. O roteiro inclui ainda vivências ligadas à gastronomia e ao turismo religioso.

A iniciativa é viabilizada por meio de Edital de Chamamento Público da Setur, que apoia a realização de viagens técnicas voltadas a operadores e agentes de viagem. O objetivo é promover o Espírito Santo como destino turístico e ampliar a comercialização de pacotes para visitantes de outras regiões do Brasil.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Setur

Mayara Salles

(27) 3636-8009 / (27) 98867-1106

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES